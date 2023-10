PP-Vox de Níjar auditarán las cuentas de los ocho años de gobierno socialista

“Se trata de auditar servicio por servicio y factura por factura, porque estamos detectando casos de facturas que podrían no cumplir con la ley de contratos , correspondientes a servicios que, en algunos casos, podrían no haberse prestado, y cuyos beneficiarios serían personas muy próximas a concejales del PSOE” ha adelantado Garrido Requena.

"Van a hacer el ridículo con esta auditoria" según el grupo socialista

El PSOE votó en contra de esta operación. “El alcalde viene diciendo desde el primer minuto que se ha encontrado un ayuntamiento en la ruina, pero mira por donde ahora saca seis millones de euros de la hucha que hemos dejado sólo para gasto corriente y gasta un millón más en sueldos y otro adicional en fiestas” valoró Esperanza Pérez Felices, portavoz del grupo socialista. Sobre la auditoria, la ex alcalde nijareña, opina que “van a hacer el ridículo con esa auditoría para generar una cortina de humo sobre lo que están haciendo en estos momentos. No se dan cuenta de que dejar 20 millones de remanente de tesorería en caja, para invertir en el pueblo, es totalmente lo contrario a dejar 23 millones de deuda, que es lo que hizo el PP en su anterior etapa en este Ayuntamiento. No se dan cuenta de que una auditoría que evalúe un ahorro en cuenta de 20 millones de euros es demostrar que están mintiendo desde el primer día al decir que no había dinero en las arcas y que tenían que subir los impuestos hasta a los niños de las escuelas municipales deportivas” según la también diputada provincial.