Richard Ingersoll, eminente arquitecto, recibe en Huebro la despedida de amigos y alumnos

Richard Ingersoll , todo un referente de la arquitectura renacentista italiana, falleció en febrero en Huebro, pero su memoria, obra y figura siguen intactas. Un grupo de sus amigos y alumnos más fieles y allegados han viajado desde distintos puntos europeos y de otros continentes hasta esta pedanía nijareña para tributarle el último adiós que la pandemia y la imposibilidad de movilidad les negó hace siete meses.

Los actos de despedida se desarrollaron durante tres días y arrancaron con una oración ecuménica en la Iglesia de Huebro, con música en directo de una cantante flamenco y un guitarrista. La oración se leyó en cinco idiomas dada la diversidad de los invitados quienes llegaron desde distintos puntos de Italia, Turquia, Albania, Estados Unidos, Irán o Francia y ejercen, de forma muy cualificada, la pintura, arquitectura, abogacía o el magisterio de arquitectura en universidades europeas como la Politécnica de Milán, todo un referente europeo en la materia.

Los actos continuaron con un catering, que se sirvió en la plaza de Huebro, al que acudió la alcaldesa nijareña Esperanza Pérez Felices y miembros de la Corporación Municipal. El programa del segundo día fue más íntimo y tuvo lugar en el pequeño cementerio de Huebro, al que siguió una paella que la pareja de Ingersoll sirvió a los invitados en su casa de Huebro.

La tercera y última jornada fue de convivencia entre los invitados, muchos de los cuales no se conocían. “Han sido tres días muy emotivos, con gente de la cultura, de mucho nivel” confiesa José Rodríguez Bonilla, cura-párróco de la Villa de Níjar y administrador de la Iglesia de Huebro, quien ofició en los actos religiosos, a Diario de Almería.

Ingersoll residía en una vivienda de Huebro, que el mismo rehabilitó, a donde se trasladó buscando tranquilidad, paz y sol, desde que murió su compañera, Paola, en su residencia italiana de Montevarchi. Fue arquitecto, historiador, editor, autor especialista en arquitectura renacentista italiana y profesor de arquitectura.

Nacido en San Francisco, se doctoró en Historia de la Arquitectura en la Universidad de California, en Berkeley, en 19761 bajo la supervisión de Spiro Kostof. Su interés por la arquitectura italiana le llevó a permanecer, trabajar y vivir más tiempo en aquel país.

Fue profesor asociado de arquitectura, arte contemporáneo y urbanismo en la Universidad Rice en Houston (Texas) y profesor visitante en las universidades de Siracusa y Ferrara (Italia), Navarra (España) Politécnica de Zúrich (Suiza) o Beijing (China), entre otras.

Residió en la Toscana y fue editor durante cinco años de Design Book Review (1983-1988) y autor habitual de artículos en revistas especializada como Arquitectura Viva, Il Giornale di Architettura o Places Journal. También fue autor de varias obras, entre las que se señalan Architecture and the World y A Cross-Cultural History of the Built Environment.