Senderismo por El Playazo con Amigos del Parque Natural Cabo Gata-Níjar

La sección de senderismo de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar regresa esta domingo con una nueva ruta que llevará a sus participantes a la Cala del Bergantín, Torre de los Lobos y Cala Carnaje, dentro de este espacio natural protegido, el más grande del territorio andaluz. Para poder asistir hay que apuntarse previamente, ya que el número de plazas es limitad y los socios tienen prioridad, al whatsApp 659. 821.290 o e-mail juverasan@yahoo.es

El punto de encuentro es el Playazo de Rodalquilar, a las 11:00 horas de la mañana y la llegada está prevista para las 16:30 horas, con un nivel de dificultad medio. La distancia a recorrer es de 15 Km con un desnivel positivo de 494 metros y un desnivel negativo de 501 metros. La altura máxima es de 265 metros. El tipo de ruta es circular. “Nos encontraremos de todo: camino y sendero de tierra firme, también con bastante piedra suelta y piedras, asfalto, rambla con arena” advierten. La salida es desde El Playazo en dirección a la Cala del Bergantín. “Nada más empezar tendremos que salvar la primera subida que, aunque no es muy larga, sí tiene una fuerte pendiente en su tramo final. Bajaremos suavemente hasta la cala. A Continuación subiremos por el Barranco del Bergantín hasta la carretera, la cual cogeremos para subir hasta la Torre de los Lobos” describe el guía encargado de esta popular sección de senderismo.

Y continúa: “Tras deleitarnos con la increíble panorámica de la costa que desde allí se divisa bajaremos por la carretera hasta tomar un desvío, a la izquierda, por un camino que nos llevará directos a Cala Carnaje, donde descansaremos un rato y tomaremos un tente en pie. Regresaremos subiendo ese camino hasta encontrar de nuevo la carretera. Bajaremos por ella hasta un punto en el que nos desviaremos a la derecha por la rambla dirección al Playazo” concluye. El encargado de esta nueva ruta hace una serie de observaciones a los participantes. Así, recomienda no llevar calzado de suela lisa y, dado que el nivel de dificultad es medio no es aconsejable que asistan personas que no estén acostumbradas a andar. También sugiere llevar agua y algo para comer al medio día dado que la ruta dura 5 h. 30 min.