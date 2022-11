Sopórtujar, el de las brujas, encanta a vecinos de Aguamarga

Las excursiones de un día a localidades de provincias andaluzas cercanas se suceden sin solución de continuidad entre los vecinos de las barriada nijareñas. No son caras, el Ayuntamiento financia el transporte y socializan mucho y siempre se aprende algo.

Excursión de convivencia el sábado 26 a Caravaca de la Cruz

No es nada más simbólico que viajar. No se trata de un desplazamiento físico o el cambio de un espacio por otro, sino el deseo de explorar y conocer donde no se ha estado y deleitarse con las singularidades y particularidades del sitio que se recorre. Así lo ha entendido la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, de Huebro quien ha programado una excursión-convivencia al Santuario de Calasparra y visita guiada a Caravaca de la Cruz, en la Región de Murcia.

La salida será el próximo día 26 y el número de plazas es limitado. La salida será a las 07:00 horas y la llegada a Caravaca está prevista sobre las 10:00 horas. El programa incluye una visita guiada a la Basílica de la Vera Cruzy otros monumentos y puntos de interés de este municipio, y un almuerzo en un restaurante local y tras la comida, visita al Santuario de Calasparra. El precio es de 40 euros y quiénes estén interesados en participar de esta salida de convivencia han de ponerse en contacto con miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad en los teléfonos 630.74.05.87 o en el 666.98.16.89.



Caravaca de la Cruz s un lugar de referencia para el culto de la Iglesia católica ya que desde 1998, durante el papado de Juan Pablo II, está catalogada como una de las ocho ciudades santas de esta confesión religiosa al disponer del privilegio de celebrar Año Jubilar a perpetuidad cada siete años en torno a la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. El primero tuvo lugar en 2003 y contó con la visita del cardenal Ratzinger, posteriormente elegido como Papa con la denominación de Benedicto XVI. Por esta circunstancia, y por el propio nombre del municipio, también se la conoce como “la Ciudad de la Cruz”.

La Hermandad, por su parte, ha celebrado su primer año de actividad desde la constitución de su Junta de Gobierno y la designación de David Segura Sánchez como su Hermano Mayor, aprobado el Obispo de Almería, Adolfo González Montes,