“Tradición oral de la Comarca Níjar”, obra referencial de usos y costumbres

“Debido a esta enfoque, la tradición oral no está agrupada en un bloque homogéneo·, añadían. Y subrayaban: “Nuestra intención al plantearnos la idea de este trabajo ha sido la reunión de las diversas formas orales transmitidas de padres a hijos y r evalorizar la cultura popular. Nos hemos basado en la recopilación de viva voz sin consultar documentos algunos, precisamente por la carencia de los mismos”, precisaban.

“Mejores terrenos que Cuba, cria cebada y centeno, y cosecha uvas”

La mayoría habla de Níjar de una forma laudatoria. “Níjar tiene terrenos mejores que los de Cuba, cría cebada y centeno, también cosechas de uvas. Tabaco no lo tenemos porque criar no nos dejan. Tenemos vacas y ovejas, y minas de plata y oro. Níjar vale un tesoro”. Se recogen cancioncillas: “Pañuelo de tres picos nunca pudo ser cuadrado, yo tenía un novio rico y su madre me ha despreciado”. Y chascarrillos: “ Es alto y delgado como un hinojo, todo lo que tienes de alto, lo tienes de flojo”.