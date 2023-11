La X Volcánica de Níjar establece una nueva plusmarca de participación

La décima edición de la Volcánica, prueba de Mountain Bike, se disputa este domingo sobre un recorrido de 62 kilómetros dentro del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar, por un total de 300 corredores, cupo máximo autorizado por la Directora- Conservadora de este espacio natural protegido, y bajo la organización del CD. Aqueatacamos y el Ayuntamiento de Níjar.

El trazado discurre íntegramente por el interior del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar, y tiene como referencia pequeños núcleos de población y parajes como El Pozo de los Frailes; Los Escullos; Presillas Bajas; Los Albaricoques; Rodalquilar; sendero del Cinto; Cortijo del Hornillo y pista de Cala Higuera. La prueba toma su nombre del origen volcánico de la zona y pasará por las tres calderas volcánicas del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar: Majada Redonda, Rodalquilar y Los Albaricoques.

La salida y meta están fijadas en San José. Al tratarse de un espacio natural protegido, los participantes han de tener en cuenta una serie de obligaciones y no pueden arrojar basura, desperdicios o deshechos durante la prueba, incluso en las localidades de paso de la etapa. Se incluye pero no se limita sólo a tirar bidones o botellas de agua, envoltorios de comida, partes de las bicicletas y cualquier otro resto orgánico o no, fuera de los contenedores.

“La prueba se desarrolla en un espacio natural protegido, por lo que minimizamos el impacto en él con acciones como efectuar un balizamiento sin plástico, reducir el número de avituallamientos, concentrándolos lo máximo posible, además de revisar el recorrido nada más finalizar la prueba para limpiar y retirar cualquier residuo, y de estar vigilantes para sancionar a los participantes que arrojen geles o envoltorios de cualquier tipo” ha destacado Jesús Guerrero, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Níjar.

La Volcánica tiene un desnivel positivo de hasta 1.100 metros, pero carece de dificultades técnicas. Los tramos donde hay que aumentar la precaución son el 1 , del sendero Cinto Corto con 50 metros de rambla muy deteriorada, y el tramo 2 , del sendero de Cala Higuera, con 150 metros junto a un acantilado. Alrededor de 10% de las bicicletas que se emplearán en la Volcánica de este año son eléctricas.

La Volcánica 2022, no encontró ganador y finalizó con un vencedor ex aequo entre Fernando López Escobar y Jorge Martín Montenegro, al finalizar ambos corredores con el mismo tiempo. En féminas, la ganadora fue Julieta Escudero (Albox Bike CD)’’. La prueba, organizado por el CD.Aqueatacamos se cerró con la participación de 249 corredores.La edición de 2021 se resolvió por tan solo un segundo de diferencia. Su ganador absoluto, Eugenio Alfaro Martínez, empleó 2:24:08” mientras que Daniel Estévez Fernández, segundo clasificado, llegó un segundo después, en un final muy apretado. En féminas, la ganadora fue Janika Loiv.

La prueba reunió entonces a 291 participantes y estableció, de esta forma, el récord de esta convocatoria. La marca se superará en esta edición al haberse alcanzado los 300 dorsales que autorizan las autoridades de la Junta Rectora del Parque Natural y es de aplicación a todas las pruebas deportivas que se disputan en su ámbito.

La prueba es de las reguladas en el artículo 9 del Reglamento de Cicloturismo-Ciclismo para todos de la RFEC, para una especialidad ciclista que concibe este deporte como un ejercicio físico con fines de ocio y turístico o culturales, excluyendo la competición,