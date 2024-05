Vox advierte en Nijar de la “masiva islamización que sufre Andalucía” por la inmigración ilegal

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, advirtió este martes, durante su visita a Níjar, sobre la “profunda y masiva islamización que estamos sufriendo en Andalucía, con especial incidencia en Almería, fruto de la “inmigración descontrolada e ilegal fomentada la administración central y autonómica.

Gavira señala directamente a los gobiernos de Sánchez en España y de Moreno Bonilla en Andalucía, a los que acusa de que “les construyen viviendas, les dan ayudas, permiten la construcción de mezquitas que lo único que van a hacer es incidir en la separación de hombres y mujeres, y en la falta de igualdad, y subvencionan a organizaciones que lo único que hacen es estar de acuerdo con la inmigración masiva”, en lugar de “proteger de esto a los andaluces”.

El portavoz parlamentario de Vox ha incidido en que también “esto es lo que se juegan los almerienses, los andaluces y los españoles el 9 de junio” en las elecciones europeas, si permitir “una cultura incompatible con la nuestra, que está trayendo desprecio a la igualdad y maltrato a la mujer” o seguir con “nuestra cultura, la cristiana en la que nos hemos criado y llevamos tantos siglos viviendo”.

Gavira ha comentado que estas elecciones desde Vox “vamos a poner toda la carne en el asador para decirle a los andaluces que hay otra forma de hacer política” y que “el Partido Popular y el PSOE son los responsables de lo que está sucediendo en Andalucía. Nuestra idea es priorizar al español y al andaluz, priorizar al producto español y al andaluz” y con ese mensaje “vamos a recorrer cada rincón y cada pueblo de Andalucía”, ha subrayado Gavira.

Manuel Gavira realizó esta visita a Níjar, donde 12.850 personas han recalado desde otros países y más de 8.100 han llegado desde Marruecos, con la compañía de la diputada nacional de Vox por Almería, Rocío de Meer, así como por los parlamentarios andaluces de la formación por Almería, Rodrigo Alonso, Juan José Bosquet y Mercedes Rodríguez.

Rocío de Meer ha denunciado cómo Níjar “sufre muy de cerca los problemas que traen las políticas de fronteras abiertas con las que llevamos décadas coexistiendo en nuestro país” y que lo mantienen como “el más pobre de España”.

Y ha añadido: “Como a consecuencia de estas políticas que vienen de Bruselas, apoyadas y aplaudidas por PP y PSOE, esta localidad sufre la competencia desleal que “está arruinando nuestro campo y permiten la entrada de narcolanchas en nuestras costas mientras se envía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “a una guerra que no pueden y que no pueden afrontar, porque no tienen medios ni recursos”.