24 admitidos y 10 excluidos para la Bolsa de Trabajo de socorristas en Níjar

La alcaldesa de Nijar, Esperanza Pérez Felices, ha aprobado y publicado la lista provisional de admitidos y excluidos del procedimiento para la constitución de una bolsa de trabajo de socorristas acuáticos, al objeto de proceder a la contratación, con carácter temporal del personal necesario para la prestación de servicios de Salvamento y Socorrismo en las playas urbanas de Nijár durante la temporada de este próximo verano.

El número de solicitudes admitidas ha sido de 24, entre una veintena de hombres y cuatro mujeres. La relación de excluidos ha afectado a una decena solicitantes, ocho hombres y dos mujeres, por no aportar el certificado médico oficial en el que consta que la aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas del proceso selectivo y que está apto para trabajar como socorrista acuático.

No aportar el certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales, expedido por el Ministerio de Justicia; no presentar diploma y/o el certificado de soporte vital básico y desfibrilador automática y/o no justificar el ingreso de la tasa en concepto de derechos de examen han sido las otras causas que han motivado la exclusión de estos aspirantes.

El consistorio nijareño ha convocado esta Bolsa de Trabajo de conformidad con el “Proyecto de servicios de Salvamento y Socorrismo en las Playas 2021" aprobado por unanimidad en el Pleno que la Corporación Municipal. celebró en el mes de marzo.

Una treintena de efectivos, entre socorristas contratados y voluntarios de Protección Civil, velarán este verano por la seguridad de los bañistas en las playas urbanas- - San José, La Isleta, Las Negras y Agua Amarga- y no urbanas de la costa nijareña.

El litoral urbano de Níjar contará este verano, ya en ciernes, con asistencia de socorristas titulados durante un total de 93 días que transcurrirán entre el 15 de junio, cuando se abrirá la campaña, y el 15 de septiembre, cuando finalizará. Los servicios de salvamento y socorrismo prestarán su labor de lunes a domingo, y entre las 11:00 y 20:00 horas.

El servicio de salvamento y socorrismo ha cerrado el balance de las últimas seis temporadas con un único caso de ahogamiento.