El balizamiento de las playas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es “oportuno y necesario”

La Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el Grupo Ecologista Mediterráneo y Ecologistas en Acción han defendido el balizamiento de las playas y calas naturales ejecutado por la Junta de Andalucía y ha calificado la medida como “oportuna, necesaria y acertada”.

En un comunicado conjunto, han indicado que entienden que la resolución en vigor hasta el 12 de septiembre “en ninguna forma se afecta el disfrute y la realización de las actividades náuticas” en el litoral del espacio protegido “como navegar, remar, bucear, admirar los fondos marinos y las formas geológicas de las calas y formas rocosas, explicar su historia a través de rutas guía y paseos en barca o kayak”.

Los colectivos conservacionistas, que saludan “la eficaz coordinación de las administraciones implicadas en materia de Costas y Medio Ambiente”, han remarcado que las playas naturales de Cabo de Gata-Níjar “han sufrido una importante presión de embarcaciones que invadían la zona de baño y perturbaban la tranquilidad de los bañistas, poniendo en riesgo la seguridad de los mismos al incrementarse el riesgo de accidentes”.

“Si bien, no consta que se haya producido ningún accidente reseñable, ante el riesgo innegable de que esto pueda producirse, es muy acertado establecer medidas para evitar que esto suceda”, han señalado para añadir que sería “muy lamentable que se hubiera producido algún accidente y que, a consecuencia de ello, se colocaran las balizas.

En el comunicado, han destacado que se trata de una actuación “oportuna de forma preventiva” y han recordado que “desde hace tiempo hemos trasladado a las distintas administraciones nuestra preocupación por las actividades de fondeo y prácticas no permitidas en las zonas de baño de las playas y calas no urbanas del espacio protegido”.

“Siempre hemos pensado y defendido que lo ideal es la colaboración entre los seres humanos y la naturaleza y por eso el objetivo no es excluir las actividades económicas, sino cerciorarse de que estas sean compatibles con la salvaguarda de los hábitats y la conservación de los valores naturales del parque natural”, han apuntado.

Estas tres asociaciones dicen que “no hay que confundir las actividades de recreo y ocio “con el mero transporte de personas de una cala a otra en barcas o motos náuticas” y subrayan que la medida “no supone balizar todo el litoral, ni mucho menos, sino sólo aquellas zonas de alta afluencia de bañistas y la zona de reserva marina del Arrecife de las Sirenas”. No consideran que el balizamiento afecte a la hostelería, “ya que la actividad náutica se puede seguir realizando respetando las zonas delimitadas y la visita a las playas balizadas puede hacerse desde tierra sin ningún problema. La conservación de este espacio natural” tan valioso, merece la adopción de medidas como esta, porque si no se preserva puede diluirse como una ilusión”.