El erario local costeará ayudas directas a los comerciantes obligados al cierre por la COVID-19

La alcaldesa de Nijar, la socialista Esperanza Pérez Felices, ha adelantado su intención de convocar a los cuatro partidos políticos representados en la Corporación Municipal a un Pleno Extraordinario antes de que finalice este mes, sin señalar una fecha.

La convocatoria tiene por objetivo informar sobre el modelo de ayuda directa, que va a aplicar este ayuntamiento con recursos propios, a los comercios y establecimientos que se han visto obligados a cerrar durante la presente tercera ola de la Covid-19, al ser catalogados como no esenciales en el decreto de Estado de Alarma. “Hay que ayudar y tenemos que ajustarnos como sea necesario para que reciban un poco de oxígeno desde el Ayuntamiento” ha comentado la primera edil municipal.

Pérez Felices se muestra esperanzada de que tanto “la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial de Almería, instituciones con un representante del Partido Popular al frente, pongan también de su parte en este sentido como ya lo está haciendo el Gobierno Central con los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo)”.

A juicio de la presidenta de la corporación municipal nijareña “ éste no es el momento de los reproches ni de ver quién da la ayuda más grande, sino de articular lo que cada uno pueda dentro de sus posibilidades y nosotros lo vamos a hacer”, ha adelantado.

“Vienen tiempos complejos para estos negocios y así, se puedan evitar situaciones de cierre”, ha añadido la primera edil municipal quien explica como el modelo de ayudas directas desde los ayuntamientos, sin necesidad de realizar una inversión, ya se ha aplicado por otros consistorios, en las provincias de Granada y Málaga.

La bateria de medidas de ayudas incluye la prórroga de la cobranza de vehículos y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI); del aprovechamiento de espacios públicos tanto en bares como en cafeterías y la devolución de la prestación de los servicios públicos y la bonificación del calendario de cobranza dl presente ejercicio 2021.

La convocatoria de este Pleno Extraordinario hará que la Corporación Municipal se reúna en dos ocasiones después de la sesión ordinaria y mensual celebrada el pasado jueves como está establecido. El segundo mes del año sucede al mes inaugural de este ejercicio donde no se celebró Pleno. “ Vamos a trabajar cuando haga falta y no vamos a convocar Plenos cuando no haya asuntos” adelantó Esperanza Pérez Felices,