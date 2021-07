“El destino turístico Níjar es sinónimo de calidad”

–¿Cómo afronta Níjar el verano?

–La temporada estival ya ha arrancado en el municipio y lo ha hecho con unos datos que permiten augurar, si todo sigue así, que va a ser muy bueno en cuanto a número de visitantes. Cada vez más, el destino Níjar, se posiciona de forma preferente entre los elegidos por aquellos que quieren disfrutar de sus vacaciones en un lugar privilegiado del Mediterráneo como es el municipio nijareño. Hemos notado un aumento considerable del número de turistas que vienen a conocernos y es que son muchos los motivos para hacerlo desde contar con más de 60 kilómetros de costa, enclavados en un Parque Natural como el de Cabo de Gata-Níjar, único en Europa, a contar con uno de los Pueblos más Bonitos de España como es la Villa de Níjar. A todo esto hay que sumarle el importante patrimonio material e inmaterial o la amplia oferta de turismo activo de nuestro territorio que con 600 kilómetros cuadrados es un enclave acogedor para estas fechas de descanso de muchos.

–¿La actual situación da más tranquilidad y ayuda a pensar en una recuperación del sector?

–Evidentemente los datos de vacunación dan cierta tranquilidad, pero también es cierto que no podemos bajar la guardia en ningún momento porque tenemos que ser conscientes de que la crisis sanitaria no ha acabado todavía y tenemos que seguir siendo prudentes, precisamente para que nuestra economía siga avanzando y no vuelva a sufrir un varapalo hay que continuar respetando las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Que el sector turístico mejore y siga avanzando está en las manos de todos. Es normal, que después de los últimos meses queramos aprovechar las vacaciones para disfrutar al máximo, se puede hacer, pero con las debidas medidas para que siga siendo así. Ahora mismo, hoteleros, restauración y comercios parecen ver la luz, aunque no podemos hacer predicciones de futuro y es que ya hemos comprobado que en muy poco tiempo todos los planes que hagamos pueden cambiar, por eso vuelvo a insistir en la prudencia. No voy a hablar de plazos, ya que sería aventurarnos y no son momentos para ello. Es tiempo de trabajar, como también se ha hecho en épocas anteriores. Nuestros empresarios turísticos han estado trabajando para que nuestro destino sea sinónimo de calidad y los nijareños en su afán por mejorar siguen tomando impulso y ya 15 empresas y servicios turísticos cuentan con las distinciones SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino), iniciativa a la que se han sumado ya más de 40 empresas y establecimientos, para mejorar la experiencia y satisfacción de los visitantes. Y es que recordar que el sector ha sabido anticiparse a los cambios de modelo y demanda, ante lo que el Ayuntamiento ha presentado el nuevo modelo territorial y plan estratégico, adaptado a los 17 principios de desarrollo sostenible de la ONU. Este nuevo modelo se convierte en dinamizador de sinergias con los diferentes sectores productivos, para entre todos generar una retroalimentación y poner en marcha iniciativas que mejoren de forma global el municipio.

–¿Qué estimación de visitantes tienen?

–Dar números es anticiparse porque acaba de comenzar la temporada. Es cierto que se espera que sea mayor que en temporadas anteriores, incluso puedo adelantar que hasta el momento hay un incremento respecto a 2020 de más de un 20 por ciento. He de decir que 2020 arrojó muy buenas cifras, incluso mejores que en años anteriores. Quizá porque que Níjar sea un destino seguro y de calidad fuese un atractivo en esta época complicada.

–¿Qué han preparado para esta temporada de playa?

–Hemos abogado por la seguridad, como llevamos haciendo desde 2015. Hemos puesto todos los medios posibles para ofrecer un verano seguro a quienes acuden a ellas. Níjar ha dispuesto para este año un servicio aún más reforzado, con 18 socorristas que cuentan con módulos de asistencia en playas urbanas, dotados de desfibriladores, oxigenoterapia, carretes de rescate, botiquines y todo lo necesario para prestar un primer auxilio en caso de accidente. Otros 12 socorristas prestan servicio itinerante en las playas no urbanas realizando recorridos periódicos en vehículos todo terreno, mientras que desde el mar se presta asistencia con dos embarcaciones de 4,5 metros y una de 7,5. Unos y otros realizan el servicio en horario ininterrumpido desde las 11 de la mañana a las 20 horas de lunes a domingo. En el mar, como asideros, hay dispuestos 14 anillos de salvamento, para nadadores que se vean sorprendidos por oleaje, corrientes o cualquier incidencia que le obligue a buscar refugio a la espera de rescate. Repartidos desde Aguamarga hasta la Media Luna, pasando por Mónsul, Genoveses, El Plomo, el Arco y así hasta completar el mapa de calas salvajes, se han dispuesto estos flotadores anclados al fondo para ser usados en caso de emergencia. Hemos puesto todo lo necesario para que el verano sea perfecto, para que los visitantes puedan disfrutar del verano y nosotros terminar la temporada con un balance de cero ahogados. Desgracias y accidentes puede haber en cualquier momento, pero lo que no podemos permitirnos es que por imprudencias, pese a las advertencias de los socorristas, se sigan produciendo ahogamientos en el Parque Natural. Las únicas variables que nosotros no podemos controlar son la insensatez, la temeridad o la inconsciencia.

–¿Qué más ofrecen?

–Níjar es mucho más que playa, que claro está, son uno de sus grandes atractivos. Quien viene a conocernos tiene la oportunidad de disfrutar de la historia, la gastronomía, la oferta de turismo activo en la que se incluyen rutas senderistas, en bicicleta (porque no olvidemos que Níjar es un destino cycling friendly), en kayak o submarinismo para conocer nuestros fondos marinos, por destacar algunos. Puede escoger entre turismo de interior o de costa. El abanico es tan amplio como nuestro territorio. Hacer una enumeración de la multitud de opciones es imposible en unas líneas porque vestigios del pasado jalonan nuestro territorio con torres vigías, restos del pasado industrial en las minas de Rodalquilar; la alfarería y técnica de elaboración de jarapas. Así que recomiendo que se acerquen a los puntos de información turística de San José, Las Negras y Aguamarga o a la oficina de la plaza del mercado de la Villa donde podrán descargarse un código QR con todos los datos y preguntar por cualquier duda. También disponemos de la APP en la que igualmente pueden acceder a todas las novedades existentes e incluso consultar la señalización por banderas diariamente.

–¿Qué plan recomiendan al visitante de un día? ¿Al que hace una escapada de fin de semana? ¿Y al de una semana?

–Para un sólo día recomendaría madrugar para disfrutar la belleza y tranquilidad de las playas vírgenes de acceso regulado, siempre llevando agua y protección solar, para después elegir alguna de las múltiples ofertas gastronómicas. Si tengo más tiempo elegiría con antelación un alojamiento adaptado a mis gustos y necesidades en cualquiera de los pueblecitos de Níjar o en la propia Villa y alternaría alguna visita litoral con visitas paisajísticas o culturales al atardecer, desde los miradores en la costa hasta las impresionantes vistas de la atalaya de Níjar. Para una semana merece la pena hacer alguna actividad de Turismo Activo, hay adaptadas a cualquier nivel, acuáticas o sencillamente alguna ruta guiada que nos de algunas pistas sobre el territorio, sea de naturaleza, marítima o de cine. Recomendables también los Puntos de interés Artesanal de Níjar y la observación del cielo durante la noche en espacios sin contaminación lumínica. En cualquier caso, para un día o diez, siempre pediría información en le Oficina Municipal de Turismo, que en verano abre todos los días mañana y tarde.