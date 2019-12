El erario tapona la grieta de la impunidad fiscal de los foráneos

El Pleno del Ayuntamiento de Níjar, en sesión celebrada en la mañana de ayer, acordó adherirse al convenio suscrito entre la Agencia Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la recaudación en vóia ejecutiva de los recursos de derecho público de las corporaciones locales.

El consistorio nijareño, con este acuerdo que sólo contó con el respaldo del grupo socialista, trata de poner solución a su problemas de recaudación por la vía ejecutiva -léase embargos- con aquellas personas que tienen una casa en Níjar o han sido multados en el término municipal, pero que residen en otros puntos del Estado.

El erario local sólo puede ejercer sus competencia recaudatorias con aquellos que viven en su término municipal, pero no puede ser igual de implacable con aquellos otros contribuyentes de fuera de Níjar.

La incapacidad municipal por falta de medios materiales para embargar es la grieta por donde se escapan de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles o una multa de la Policía Municipal quienes tienen una segunda residencia o han cometido algún infracción de tráfico durante su estancia veraniega.

“En verano llegamos a 150.00 personas, según las últimas estimaciones, y al Ayuntamiento se le hace imposible embargar a gante que vive fuera de Níjar”, comentó Esperanza Pérez, en su explicación de motivos de esta propuesta.

El acuerdo plenario adoptado ayer trata de taponar este nicho de impunidad. “A partir de ahora aquellos que vivan en Madrid o en otro punto del territorio español y tengan una casa aquí o hayan sido multados van a tener que responder, por la vía ejecutiva, si no han pagado en el periodo voluntario”, explicitó la primera edil.

El debate de este convenio de adhesión sucedió al del Plan Económico-Financiero municipal 2019/2020, que abrió la sesión, y el grupo socialista llevó al orden del día debido al incumplimiento de la Regla de Gasto de 2018. Vox se abstuvo, “porque no hemos tenido tiempo ni medios” y el PP votó en contra. “No dice nada nuevo y lo que dice no se lo cree nadie. Van a volver a incumplir. Este grupo de gobierno no tiene soluciones y actúa como el PSOE de hace 20 años”.

Esperanza Pérez replicó el argumentario del portavoz del PP, al que acusó de mentiroso. “Nos encontramos 23 millones de deuda heredada del PP, que hemos rebajado a 5 millones, cuando el dinero entraba a espuertas al Ayuntamiento y se les fue la mano. El remanente de tesorería lo hemos tenido que gastar en pagar lo que el PP no pagó por su gestión nefasta. Hemos bajado el Impuesto de Bienes Inmuebles y vamos a cumplir la regla de gasto”, contestó la primera edil-