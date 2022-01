La fiesta de ‘Los Chisperos’, tradición y ritual, entre ruido y mucha pólvora, en Níjar

Níjar renovará este domingo su afición por el fuego en el “Día de los Chisperos“, cumpliendo con la tradición de dar culto a San Antón y purificar a los animales, como cada 16 de enero. Entre las 14:00 horas y 24:00 horas, una colección de petardos, carretillas y otros artefactos pirotécnicos resonarán en las barriadas. Lo religioso y profano se mezclan como cada año como prólogo a San Antón.

Los nijareños, mediante a esta exaltación al ruido y a la pólvora, recuerdan su afición al peligro, su amor al fuego y sus ganas enormes de divertirse, pese a todo y contra todo. Antiguamente, los mozos del pueblo “comenzaban los preparativos dos semanas antes y se reunían en una casa, generalmente alquilada, para confeccionar los chisperos. Como quiera que están al alcance de mucha gente, se lanzan de forma masiva y consisten en una serie de materiales, todos ellos de pólvora, que los mozos hacen explotar.

Esta actividad es una tradición de tipo profana, aunque se mezcla con la celebración del día de San Antón, patrón de los animales y también del fuego, que es una fiesta religiosa. Los materiales que se utilizan son chisperos, barrenos y toda clase de fuegos artificiales.

Los ‘chisperos’ consisten en cañas que se rellenan de pólvora y alrededor se les lía fuertemente un hilo fino. Cuando se les prende fuego empiezan a dar vueltas de forma desordenada y siempre se orientan y dirigen hacia las personas u objetos que estén en movimiento. Los barrenos son parecidos a los chisperos pero en vez de cañas finas se introducía la pólvora en cañas de escobas, aumentando con ello el peligro.

La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, ha dictado un bando por el que informa de los riesgos del manejo de los artefactos pirotécnicos y recuerda una serie de consejos para evitar daños en el “Día de los Chisperos.Así, la primer edil cita como cautelas a tener en cuenta las de seguir las instrucciones de uso; no utilizar artefactos u objetos que no son propios de la tradición. También incluye las de no alterar los artefactos pirotécnicos y utilizar cohetes a los que previamente se les quita la vara y la no utilización por parte de menores de los elementos pirotécnicos que no estén recomendados para su edad.

La responsabilidad por este incumplimiento recae en quienes ejerzan la patria potestad sobre el menor. Pérez Felices recuerda que existen duras sanciones económicas para aquellos propietarios de establecimientos comerciales que vendan material pirotécnico, entendiendo como tal cualquier producto fabricado con pólvora como petardos, bombetas, carretillas.., sin contar con la autorización expresa para ello.La presidenta de la Corporación nijareña enumera los lugares autorizados para “tirar chisperos “. La lista incluye los recintos feriales de Campohermoso y San Isidro; la Villa de Níjar, en el aparcamiento municipal de la carretera de Lucainena. Para la barriada de Fernán Pérez no se “podrán tirar los chisperos” en el casco urbano". Y en el resto de núcleos del municipio, en los lugares de costumbre.

El Ayuntamiento de Níjar no se responsabiliza de los accidentes que se pueden ocurrir por el uso de estos elementos pirotécnicos. “El presente Bando no ampara la realización de actos vandálicos ni los daños producto de conductas imprudentes, impropias de la sensatez y el civismo de los nijareños”, advierte Pérez Felices.