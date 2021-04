El mariposario de Hualix, en Níjar, abre al público su sexta campaña

Las emprendedoras de este mariposario están persuadidas que la sexta temporada de su negocio “será complicada”, no solo por los condicionantes sanitarias, sino también por “ la actividad en sí misma”. Los diferentes ejemplares vuelan en libertad en un jardín y pueden ser contemplados por los visitantes, quienes reciben durante una visita guiada algunos conocimientos básicos con las claves del ecosistema de las mariposas.

El mariposaario de Níjar, u no de los tres que existen en Andalucía junto a los de Málaga (en Benalmádena) y Granada, reabre mañana sus puertas al público, coincidiendo con la estación de la primavera.

El ciclo vital de las mariposas y su nacimiento, momento álgido de la visita



La fecha elegida para dar oficialidad a la reapertura de este mariposario no es un hecho alimentado por la casualidad, sino que es el resultado impuesto por la propia naturaleza y por la causalidad, Las razones tienen una íntima relación con los usos y costumbres de estos lepidópteros. “Las mariposas son muy sensibles a las temperaturas. En la temporadas invierno, no eclosionan y dejan de volar sobre las 17:30 horas de la tarde, cuando el sol cae y baja la luz”, explican.

El precio de las entradas , de 9 euros para adultos y de 7 euros para niños entre 3 y 11 años; jubilados, discapacitados y desempleados, incluye una visita guiada de unos 20 minutos, paseo libre por el jardín voladero sin límite de tiempo y una bebida refrescante. Los visitantes pueden recrearse en su entorno y observar y disfrutar de un espectáculo único y maravilloso como es el del nacimiento. Las mariposas tienen una media de vida que va de unos días a varios meses. Las fases del ciclo son huevo, larva, pupa (crisálida) y adulto. Se puede ver el pupario, un armario donde están las crisálidas meticulosamente colgadas. Este mariposario consta de un jardín de una superficie de unos 500 metros cuadrados y dispone de plantas y flores nectaríferas, con caminos y fuentes y espacios de descanso sombreados. Sus impulsoras no quisieron crear un ambiente tropical, sino “un jardín de estilo nijareño”, donde la plantas comparten protagonismo con las mariposas, ya que se necesitan unas a otras.