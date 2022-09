Los nijareños/as de la Villa ya piensan en las fiestas en honor a San Sebastián

La feria, tradición y fiesta, acabado por todo lo alto, con una traca atronadora que compitió en decibelios con el ruido de los cohetes que han despertado a los nijareños menos madrugadores cada mañana, al compás de la Banda de la Asociación Cultural y con la presencia de los gigantes y cabezudos, grandes protagonistas del ambiente callejero, quienes han hecho llorar a los más pequeños y han despertado una sonrisa cómplice de otros más mayores y de ancianos/as. Lugareños y visitantes, muchos, apuraron en la Feria del mediodía y los más pequeños pero no sin antes acudir a la Romería de Huebro del viernes 7 al lunes 10 de octubr que siguió al concierto vespertino de “Los Primos”, en La Glorieta, entre saltos y algún bostezo.

...pero no sin antes acudir a la Romería de Huebro del viernes 7 al lunes 10 de octubre

Las fiestas de Huebro, con su romería como motivo central, no tiene ni programa ni cartel, al menos conocidos, pero sí se sabe que arrancarán el viernes 7 y finalizarán cuatro días después, el lunes 10 como la última página del libo de fiestas de Níjar.

Son los de este barrio unos festejos muy religiosos que giran entorno a la figura y la fe que los vecinos de esta pequeña barriada le profesan a su Patrona, la Virgen de Nuestra Señora del Rosario. Una devoción que se ha extendido y ha calado entre los vecinos de la Villa de Níjar, distante unos cinco kilómetros de cuestas y un trazado cargado de baches.

La fe es la misma, pero no así las formas de expresarla. La Esta romería llegó a reencontrar a la Virgen de la Villa y a su ‘hermana’ del Rosario hasta que el Obispado lo suprimió en 2015 “porque no podía ser que se encontraran dos imágenes de la Virgen”. La Virgen saldrá el lunes en procesión por Huebro. En la Villa, hay incluso una panadería con el nombre de Nuestra Señora del Rosario.