“Muchos han redescubierto lo que es la libertad, igualdad y solidaridad”

Esperanza Pérez Felices persigue su tercera reelección como la alcaldesa del cuarto municipio más poblado de la provincia, el de Níjar, este próximo domingo 28. En primera, de 2015/2019, formó gobierno con Izquierda Unida y en la presente, de 2019/2023, lo ha hecho con mayoría absoluta, que espera repetir e incluso mejorar.

–La 2023/27 puede ser su tercera legislatura como alcaldesa si sale reelegida. Habrá quienes opinen, sobre todos sus detractores, que es demasiado tiempo.

-¿Mucho o poco tiempo? Depende de la tarea que tengas por hacer. En nuestro caso tenemos mucho camino por delante, sobre todo porque los primeros años nos hemos tenido que centrar en pagar una deuda de 23 millones de euros que dejó el PP. Luego, cuando creíamos que podíamos desarrollar programa nos tocó la Covid, una Dana y Gloria, y aún así avanzamos, porque toda la negociación de cesiones y acuerdos con propietarios para llevar a cabo, por ejemplo, el carril bici se hizo en pandemia. Pero tenemos mucho por hacer para situar a Níjar donde se merece y espero que esos detractores no sean del PP, porque tendrían que hacérselo mirar en sus propias filas.

– ¿Cuál es el grado de cumplimiento de sus compromisos electorales de 2015?

-El grado de satisfacción es alto porque creemos que las cosas han salido bien. Teníamos un plan muy concreto para devolver la estabilidad económica al municipio. Los objetivos que nos marcamos entre los que estaban los caminos agrícolas, actuaciones como el carril bici que le comentaba entre Campohermoso y San Isidro, la activación de las escuelas deportivas como verdadero epicentro de formación en valores de integración en la comarca o el hito de la calidad turística son objetivos cumplidos, aunque queda mucho por hacer en esos campos. Siempre podremos mejorar si tenemos claro por dónde hacerlo. Y nosotros lo tenemos muy claro.

–¿Cuál ha sido el proyecto que le hubiera gustado hacer?

-Me ha faltado el Parque de Bomberos. Después de un trabajazo enorme en la construcción de consensos, nos encontramos con que ganó el concurso público de construcción una empresa que no es capaz de ejecutarlo, así que tendremos que hacer nuevamente todo el proceso administrativo para volver a adjudicar la obra. Pero vamos, que es algo que está presupuestado, está el suelo, el proyecto y el convenio con el consorcio de bomberos que lo atenderá. Níjar va a tener parque de bomberos y estará frente al Centro de Congresos y Exposiciones de Campohermoso. Que a nadie le quepa ninguna duda de ello.

–La legislatura ha sido una noria de emociones con problemas naturales y la crisis sanitaria. ¿Tiene la impresión que ha sido un curso acelerado de gestión y que pareciera que han sido mucho más que cuatro años?

-Yo creo que ha sido un curso acelerado de qué administración te conviene tener cerca cuando vienen mal dadas. Aquí hay mucha gente que ha redescubierto en estos años el significado de palabras como libertad, igualdad y solidaridad, y la importancia de tener al frente de determinadas administraciones a personas que quieren cambiar las cosas en beneficio de todos y no buscando un beneficio propio.

–Nadie estaba preparado para afrontar tantas adversidades. ¿Se ve ahora más capacitada que en 2015?

-Sería muy pretencioso por mi parte creerme con la capacidad de ver el futuro. Nadie pensaba que tras una pandemia de dos años podría llegar una guerra, y mire usted como estamos. Obviamente en estos años tomas experiencia, pero no olvide que yo soy abogada en ejercicio, ahora inactiva porque es imposible compaginar alcaldía y abogacía sin robarle tiempo a la gente. Ya sea como delegada de turismo, como diputada provincial o como abogada ejerciente desde Campohermoso, he generado ese callo que te prepara para lo bueno y para lo malo.

–Vd. es una mujer muy competitiva y auto exigente. ¿Ha tenido tiempo de disfrutar?

-Competitiva no, nunca, y es probable que mucha gente pueda tener esa idea de mí, pero lo que sí soy es extraordinariamente auto exigente. Yo disfruto con lo que hago. En una tarde en un club de la Tercera Edad, atendiendo a una familia que viene a verte al despacho en Níjar, San Isidro o Campohermoso. Disfruto cuando me toca defender a mi tierra, porque es una enorme oportunidad para construir consensos desde un punto de inicio en el que cada una de las partes tiene mucho que decir.

–¿De qué se siente más orgullosa de esta legislatura?

-Sinceramente y aunque suene muy prosaico, de mostrarle a la gente que la cogobernanza es una de las mejores herramientas que tenemos a nuestro alcance. Cuando hablamos de los logros de Níjar tenemos que darnos cuenta de que nos referimos a asuntos en los que un Ayuntamiento tiene unas competencias limitadísimas o nulas. Ya sea agricultura, agua, inmigración o turismo, y sin embargo en los cuatro campos que le he señalado hemos proporcionado modelos de acción conjunta que nos han convertido en referentes positivos.

–Cogió un Ayuntamiento en bancarrota, con más de 20 millones de deuda. El PP nacional habla de gestión y capacidad, pero los ejemplos no le valen en Níjar.

-Exactamente 23 millones de deuda dejados por un gobierno del PP. Más de 20 millones es lo que tenemos ahora, ocho años después, de superávit generado por un gobierno del PSOE para acometer inversiones. Todos sabemos hacer números y no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Aún hay gente que me pregunta si se van a hacer las obras del AVE, cuando tenemos el levante literalmente levantado en obras, muchísimas de ellas en Níjar, construyendo los puentes y pasos de ramblas para el AVE y con ello para el Puerto Seco de Almería, que estará en Níjar. el que no lo quiera ver no lo verá nunca, pero la realidad está ahí.

–La situación económica del consistorio es bien diferente. Se ha remontado la deuda, hay d nero en caja y capacidad de endeudamiento. Se ha enjuagado mucho en poco tiempo.

-Reseteamos el modelo de gestión desde el minuto cero. Éramos conscientes de que muchas de esas deudas que nos dejaban iban a terminar en los Tribunales y las pagaríamos con intereses, pero no olvide una cosa, que somos Níjar. Los nijareños tenemos un don especial para afrontar la realidad cuando vienen mal dadas. Aquí nadie se rinde, directamente sales de casa un par de horas antes y llegas dos horas después para ganarle tiempo al día. Con trabajo, si sabes lo que tienes que hacer las cosas salen, y obviamente la formación y la experiencia son un grado muy importante a tener en cuenta.

–¿Y sin subir los impuestos?

-Cuando no quieres subir impuestos y necesitas recaudar más sólo hay un camino, que es generar más ingresos con crecimiento, haciendo atractivo tu territorio para que entren nuevas inversiones. Por cada nueva empresa instalada, por cada nuevo vecino que llega, y son inmensamente más los que han llegado que los que han salido, el ayuntamiento recibe ingresos. Dicho de otra manera, mientras crecemos mantenemos este nivel de presión impositiva contenido. Hay grandes infraestructuras, como el Puerto Seco que, en este sentido, supondrán un antes y después para Níjar, porque serán otra enorme fuente de ingresos.

–Los diez compañeros de su equipo municipal de gobierno repiten en las mismas posiciones en su candidatura. ¿Confianza, lealtad, capacidad de trabajo...?

-Credibilidad, tener el convencimiento de que estamos aquí parahacer que las cosas pasen ¿Si algo funciona por qué vas a cambiarlo? No son los mismos que hace ocho años, porque se han formado, han evolucionado y han crecido al igual que nuestro municipio. Con este equipo hemos conseguido que tras una Dana y una Gloria como las que vivimos en el comienzo de la legislatura nuestra gente se sintiese atendida, arropada, escuchada y sobre todo satisfecha. Este equipo ha conseguido más de 20 millones de euros en ayudas directas para paliar los daños ocasionados por fenómenos naturales.

– ¿Cambiaría algo del proceso que acabó con el poblado de Walili?

-Humanitaria y técnicamente ha sido una actuación impecable. Hay mil y una historias personales detrás de esa actuación que nunca vamos a contar porque nuestra satisfacción es ver como todos o casi todos están siguiendo un verdadero itinerario de integración. Y todo se hizo desde aquí, desde Níjar, con un enorme equipo técnico y humano formado por funcionarios, ONGs y personas con posiciones muy distintas, y entre todos hemos construido un modelo que ha marcado un antes y un después. Esa situación amenazaba la vida de las personas que allí vivían, la reputación de nuestro modelo agrícola, el turístico y la convivencia dentro del territorio. Más que cambiar, lo que sí me gustaría es contar con los medios suficientes para seguir el proceso hasta el final, y casi que lo estamos consiguiendo.

–¿Es un camino sin retorno el emprendido en esta materia?

-Los asentamientos que queden también desaparecerán. La UE ha premiado nuestra apuesta por un modelo totalmente integrado en un territorio como Níjar, donde buena parte de la actividad se desarrolla en pleno Parque Natural. Con un poco de tiempo, consenso y cogobernanza efectiva, de la de verdad, lo vamos a ver. Y sí, es un modelo totalmente exportable.

–¿Por dónde pasan sus propuestas para el próximo cuatrienio?

-Por conseguir que la gente que vive en Níjar perciba realmente el modelo de calidad de vida que estamos generando. Un lugar con posibilidades de emprendimiento, donde los mayores son tratados de tal manera que viven una segunda juventud. Donde a los jóvenes se les de oportunidades y valores que les permita brillar como sabemos que pueden hacerlo. Ese es el objetivo y el de este equipo de gobierno, es poner los medios necesarios para que ese fruto crezca sano, dando un resultado de calidad reconocible en cualquier lugar.

–AVE y Puerto Seco. ¿Níjar va a ser otro municipio, con más habitantes y recursos económicos con estos dos proyectos?

-Y con más oportunidades, con capacidad para retener el talento local e importar el de otros lugares. El cambio va a ser brutal y tenemos que gestionar adecuadamente ese éxito, con el mismo cuidado con el que hemos generado los consensos necesarios para que esa obra sea una realidad, porque no olvidemos que muchos lo definían como un imposible. Pues ahí está, a las puertas, con el mayor presupuesto de inversión para este año en las cuentas públicas destinadas a la provincia de Almería. Y sí, será aquí, en Níjar, y será la nueva plataforma para postularnos como líderes de un modelo 2.0 al que los mercados mirarán con confianza, porque nos hemos ganado cada escalafón en la carrera de la competitividad. Hemos hecho que las cosas pasen, y nos hemos ganado esa credibilidad que ahora tiene Níjar.

–Níjar es el único municipio turístico de Almería. ¿Es algo real o una simple cuestión formal?

-Es el resultado de mucho trabajo, de muchas horas de reuniones, de construir consensos con todos los actores implicados. Es el fruto de mucha inversión para animar a las empresas a sumarse a un modelo común de calidad de destinos turísticos como guía de mejora, y hoy somos el municipio que más empresas, establecimientos hoteleros, hosteleros o de servicios tiene con distintivo de calidad adherido a SICTED, que es la maca española para los destinos realmente excepcionales. Y Níjar lo es.

–¿Hacia dónde ha de caminar Níjar en movilidad sostenible?

-Hacia la implantación de infraestructuras públicas que nos ayuden a preservar un entorno tan especial que debe estar en constante resiliencia. El carril bici de Campohermoso a San Isidro o el sendero de San José al Pozo de los Frailes son el primer paso, los primeros kilómetros, de una red que deberá unir poblaciones a uno y otro lado de La Serrata. Al igual que los aparcamientos disuasorios para evitar el colapso de los centros urbanos en los pueblos de la costa.

–Tiene la percepción de que Níjar sale mucho más en los medios de comunicación a nivel nacional por cuestiones negativas que positivas?

-Yo llegué a la política para cambiar a mejor la vida de mis vecinos, no la percepción de algunas personas sobre mí. Algunas veces se pueden percibir intentos de ensombrecer algunos logros. Un ejemplo es el poblado de Walili y lo que se ha podido decir de Níjar en medios de comunicación. Lo confrontamos con lo que ha supuesto para esas personas que vivían allí sin dignidad alguna, que ahora la experimentan por derecho propio, o lo que ha supuesto para los vecinos de esta comarca. Para mí esos es lo importante, que cambien a mejor las condiciones de vida de la gente, de toda la gente.