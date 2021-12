La videovigilancia con drones entra en servicio dentro de la Policía Local

El Ayuntamiento de Níjar ha puesto en servicio una patrulla de drones dentro de su Policía Local, con fines de vigilancia, prevención de vandalismo y delincuencia, tanto en zonas rurales como en núcleos urbanos, y optimizar, de esta modo, las labores de vigilancia a las más de 5.000 hectáreas de cultivo intensivo bajo plástico de su vasto término municipal, de casi 600 kilómetros cuadrados de extensión, y prestar auxilio en casos de accidente o catástrofes naturales.

La gestión de este nuevo servicio corre a cargo de una decena de agentes de la Policía Local- el 25% de su plantilla- que ha sido formada para su uso. La guardia urbana adquiere, así, una capacidad operativa que multiplica exponencialmente su radio de acción. Así, con cada vuelo de aeronave no tripulada podrá cubrir grandes extensiones de terreno, visualizar zonas de actuación antes incluso de la llegada de efectivos y captación de imágenes de alta calidad en un radio de dos kilómetros desde la posición de vuelo del dron.

“Los drones nos permiten abarcar más territorio con los mismos efectivos, tener más capacidad de respuesta y aportar mayor tranquilidad a los vecinos. Somos uno de los municipios más extensos de España y eso tiene sus cosas buenas y otras no tanto, como la dispersión de núcleos poblaciones a los que necesitamos llegar. Si con medios humanos no podemos, por ahora, lo haremos con nuevas tecnologías que ya empiezan a estandarizarse”, ha valorado Esperanza Pérez Felices, alcaidesa de Níjar.

La apuesta de Níjar por la vídeo vigilancia se completará, en breve, con la instalación de cámaras que permitirán tener imagen estática y en tiempo real de diversos puntos del término municipal, como caminos, accesos a puntos de población o calles.

“Tenemos un amplio repertorio de medidas, como las cámaras de vídeo vigilancia que hemos solicitado dentro de los diferentes planes que hay en marcha para la digitalización del municipio. La llegada de tecnologías como el 5G no sólo nos permite hablar por teléfono con mejor calidad de señal o compartir datos en internet a más velocidad, sino que nos da la oportunidad de acceder a modelos con los que hasta ahora no podíamos contar. La video vigilancia de zonas sensibles es uno de esos objetivos que tenemos y que vamos a cumplir”, afirmado Esperanza Pérez.

El consistorio nijareño dispone de una ordenanza municipal específicamente elaborada para la regularización del nuevo modelo de operaciones. El Pleno de la Corporación Municipal aprobó en febrero de 2019 la normativa municipal que regula la utilización de drones por parte de la Policía Local. La aprobación del reglamento interno de uso de aeronaves pilotadas por control remoto salió adelante con los votos de PSOE e Izquierda Unida y la abstención de PP.

El Ayuntamiento de Níjar ya fue pionero en la formación de agentes y la adquisición de equipos, pero ha tenido que esperar a la regularización normativa del uso de esta tecnología con fines de prevención de vandalismo y delincuencia urbana para completar, de este modo, las posibilidades operativas de la Policía Local. Con este servicio se trata de cubrir restricciones derivadas de la normativa que impide el incremento de plantillas en Ayuntamientos, que fue establecida como medida de choque tras la pasada crisis económica por el anterior gobierno de la nación.

Nijar anunció en febrero de 2017 el uso de drones para vigilar sus invernaderos. Su deseo, sin embargo, se vio frenado por la falta entonces de un reglamento que regulase el uso de estas aeronaves como una herramienta de seguridad ciudadana. La Subdelegación del Gobierno en Amería, de hecho, recordó que con la legislación vigente, entonces, “no es posible sobrevolar núcleos urbanos ni reuniones de personas al aire libre con drones, ni siquiera para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados ante una de las principales reivindicaciones del sector agrícola, como es la seguridad en el campo”, declaró Esperanza Pérez, en la presentación de la nueva unidad aérea de vigilancia policial, quien valoró que el uso de drones ayudará a paliar el “vacío que el Estado no es capaz de llenar” en tanto en cuanto no se aumente la plantilla de la Guardia Civil en la comarca.