Este miércoles se reúne el Comité de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Almería para elaborar un informe con los últimos datos de la pandemia por coronavirus en el Levante y proponer a la Consejería de Salud una serie de medidas de cara a los próximos 14 días. Estas irían desde cribados masivos hasta otras medidas más restrictivas, como limitación de horarios, según ha expresado Juan de la Cruz Belmonte Mena ante los medios de comunicación.

Cabe recordar que el lunes el consejero Jesús Aguirre anunció “medidas especiales” para la comarca del Levante por la alta incidencia del virus en varias localidades cuyos datos son preocupantes, como Albox, Huércal-Overa, Pulpí, Cuevas del Almanzora, Vera y Los Gallardos.

Y es que este martes volvió a aumentar la incidencia acumulada en los principales pueblos de la comarca, que tienen “una tendencia al alza”, según explicó el delegado de Salud.

Contagios en el trabajo

Los Gallardos sumó este martes otros seis nuevos positivos y ya tiene una incidencia en 14 días de 1.109,5 casos por 100.000 habitantes. Es la más alta de la provincia con diferencia. En los últimas dos semanas son 31 casos, pero 23 de ellos en los últimos siete días.

Belmonte ha informado de que el brote surgido en este municipio tiene su origen en la actividad laboral y ha puesto la lupa sobre los “transportes del trabajo a la casa, ya que es un sitio donde se pueden crear diferentes focos de contagio”. Por ello incide en la necesidad de guardar las medidas de precaución necesarias en transportes colectivos o individuales, “utilizar siempre las mascarillas y restringir las salidas y reuniones con personas que no sean de nuestro propio grupo de convivencia”.

Según ha sabido este diario, la mayoría de las personas contagiadas en Los Gallardos trabajan en empresas agrícolas de Pulpí. “Aunque se sigue investigando de donde procede el brote los epidemiólogos me transmiten tranquilidad porque sabemos de dónde puede venir y por dónde se puede atajar”, asegura el delegado.

En Albox este martes se ha notificado un caso nuevo y la tasa de incidencia asciende a los 491,3 (es la misma que tenía el día anterior pero con un caso más y ya son 58 en los últimos 14 días).

Por su parte Huércal-Overa suma cinco contagiados más y la tasa es de 470,5 (el lunes era de 449,3). En total ya tiene 90 positivos en dos semanas, 60 de ellos en los últimos siete días. La tendencia es claramente al alza.

También crece la incidencia en Cuevas del Almanzora y ya es de 440,3 tras confirmarse este martes otros seis positivos. La tasa el lunes era de 397,7. Acumula 62 caso en dos semanas, 37 de ellos en estos últimos siete días. La tendencia también preocupa.

Por el contrario, en Vera hay un ligerísimo descenso de la incidencia, pues este martes se notificaron cuatro contagios y alcanza una incidencia de 413,3 casos por 100.000 personas en dos semanas (el lunes la tasa era de 437,6). No obstante la tendencia de contagios es ascendente pues tiene 68 casos en dos semanas pero 43 de ellos en los últimos siete días.

También empieza a preocupar la situación de otras localidades del distrito: Vélez-Rubio y Vélez-Blanco. En la primera se han registrado 23 positivos en dos semanas, 15 de ellos en los últimos 7 días, y la incidencia es de 350,9. En Vélez-Blanco la tasa es mayor al tener menos población y alcanza los 367,6 casos/100.000 hab., pero solo con 7 positivos en 14 días.

El único de los municipios vigilados en donde se ha reducido la presencia del virus en las últimas horas es Pulpí, que el martes no ha tenido ningún contagio y cuya incidencia desciende a 387,9 después de haber superado los 600/100.000 hace apenas dos semanas poco después de que se realizase un cribado masivo entre su población. No obstante, los brotes en empresas de esta localidad afectan a otros municipios por lo que no debe bajarse la guardia.

Estos y otros muchos datos son los que pondrá sobre la mesa hoy el Comité de Alertas de Salud Pública para valorar qué medidas hay que tomar en la comarca, aunque parece claro que se realizarán al menos cribados de test de antígenos. Cabe recordar que la mitad de los pacientes en UCI que hay la provincia están en el Hospital de la Inmaculada o que aún está activo un brote surgido en este centro hospitalario con decenas de personas contagiadas.