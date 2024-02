La playa para perros pasa de deseo a realidad en 2024 en Mojácar

La primera playa canina del Levante almeriense

Asociaciones animalistas han sugerido que la playa canina se ubique en el entorno del Castillo de Macenas, por “ser un lugar adecuado al no ser zona de nidificación de aves, no tener flora protegida ni ser zona de tráfico de vehículos, y porque no es habitualmente utilizada por los ciudadanos para el baño” Y proponen un acotado desde el Casitillo de Macenas hasta el chiringuito donde ubicar una playa canina dotada de servicios como duchas, dispensadores de bolsas y papeleras para depositar los residuos de las mascotas”. La de Mojácar será la primera playa canina del Levante.