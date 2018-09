El pleno aprueba un centro para menores no acompañados

El número de menores migrantes que llegaron solos a España en el año 2017 fue de 2.417, lo que supone un aumento del 60,4% con respecto a 2016, según la organización Save the Children, que precisa que la mayoría son de nacionalidad marroquí y argelina. Necesitan un hogar porque son niños, solo niños, y su capacidad de supervivencia en un país que no conocen y del que también desconocen su idioma es casi nula si no reciben ayuda.

Una cruda realidad que también salpica a la provincia donde municipios como el de Padules dirimen estos días la instalación de un Centro de Menores no Acompañados. "Los servicios de acogida nos han solicitado ayuda y por eso vamos a ceder durante siete meses el albergue para poder acoger a estos menores", explica el alcalde de esta pequeña localidad de la Alpuja Almeriense, Antonio Gutiérrez.

El regidor detalla que esta medida sería "provisional" porque "sería por un periodo de siete meses" y permitiría "demostrar una vez más la calidad humana del pueblo de Padules".

Gutiérrez hace hincapié en este hecho porque actualmente hay diversos vecinos de este pequeño municipio (que cuenta con apenas 436 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística) que discrepan de esta medida que está consensuada entre los dos partidos de la Corporación, PSOE y PP.

"Actualmente hay un centro similar en Instición. Hemos consultado a su alcalde, a madres, a la Guardia Civil, a Salud y no ha supuesto ningún problema para el pueblo", explica el alcalde que llama a sus paisanos "a no crear la alarma social por habladurías" y a "atender a la emergencia social y analizar con rigor y seriedad, con la experiencia de seis meses del centro provisional, si es beneficioso un centro definitivo para el pueblo de Padules".

Los beneficios implícitos de la puesta en marcha de un centro de este tipo son claros: creación de empleo y freno a la despoblación. Dos razones de peso que Gutiérrez y la Corporación al completo tienen muy presentes: "Padules en menos de diez años ha perdido cerca de cien habitantes y siguiendo esta progresión en 20 años estamos al borde de desaparecer. Entre todos debemos buscar nuevos yacimientos de empleo como lo es el Centro de Día. Hay que tener en cuenta que los Servicios Sociales son una posibilidad de empleo para nuestros jóvenes", afirma el alcalde.

No en vano, con la puesta en marcha de este centro de menores se contratarán entre 10 y 12 vecinos de la localidad "ofreciéndoles así una experiencia que le serviría en su futuro profesional", añade.

Además, el Ayuntamiento cobrará también el alquiler del albergue embolsándose cada mes mil euros.

La medida fue aprobada ayer por unanimidad en pleno por los seis concejales del PSOE y uno del PP y esta próxima semana darán comienzo las obras en el albergue para acondicionar las instalaciones que podrían comenzar a funcionar a mediados de este mes si se cumplen todos los plazos.

La empresa que gestionará este centro, bajo la tutela de la Junta de Andalucía, también se encarga de centros similares en otras localidades como Roquetas de Mar, Serón, Chirivel, Instinción y en la capital, centro este último en el que existe un importante colapso lo que está provocando que se agilicen las gestiones para poner en marcha el de Padules.

Gutiérrez es muy claro a la hora de apostar por este centro: "No dejemos de sembrar trigo por miedo a los gorriones".