Un teniente general del Ejército, pregonero de la Semana Santa de Cuevas del Almanzora

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha anunciado que Francisco Puentes Zamora, teniente general del Ejército, ahora retirado, es el pregonero oficial de la Semana Santa 2024 de Cuevas del Almanzora. Un pregón que tendrá lugar el próximo domingo 10 de marzo a las 19 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.

Puentes Zamora es un enamorado de Cuevas y de su Semana Santa: "El pueblo entero participa en su Semana de Pasión y las hermandades y todos los cuevanos y cuevanas trabajando todo el año para ello Hacen de todo, invierten tiempo y dinero, para que la gente de Cuevas y los visitantes disfruten de esta Semana Santa. Una Semana Santa que no tiene nada que envidiar a ninguna otra, porque es original, es impresionante", señala.

El teniente general del Ejército afirma que cuando le llamó el alcalde, Antonio Fernández, para pedirle que pregonara la Semana Santa lo asumió "con mucha honra". “Soy cuevano por decisión propia, yo he elegido vivir aquí y me considero un cuevano más. No pude decirle que no, además como buen militar ni pedir ni rehusar”.

Respecto a su relación con la Hermandad de San Juan, el Paso Blanco, asegura que un día “aparece Paco el Electricista, hermano mayor, y me comenta que va a llegar el Cristo de la Salud, que viene de Sevilla y que quiere que sea el Padrino de la imagen, y además me dice que quiere que salga en la procesión. Para mí es un honor, acepto, y cada año salgo con ellos”.

“He sido militar durante 45 años, he tenido mi papel y lo he hecho lo mejor que he podido, pero si me hubiera tocado ser bufón también lo habría hecho lo mejor que hubiera podido, porque eso es lo que hay que hacer, ser lo mejor que podamos en lo que nos toque o elijamos hacer”, considera Fuentes, quien concluye resaltando que "Para mí es un honor inmenso poder pregonar la Semana Santa de Cuevas del Almanzora y lo haré también lo mejor que sepa. Espero poder expresar todo lo que quiero transmitir, lo que he visto y lo que he vivido en este precioso y auténtico pueblo”.

Datos biográficos

Nació en Lérida, en Bossóts en el Valle de Arán, en 1948, una tierra limítrofe y de estrecha relación con el norte de Francia. “Está al otro lado de los Pirineos en la vertiente francesa. De hecho todos mis amigos nacieron en Francia, y yo, por cosas del destino, nací en España. Allí nos sentimos muy españoles, porque además de hablarse más francés occitano y aranés, la realidad es que nuestra salida natural es Aragón”, explica el Teniente General del Ejército.

Puentes Zamora ingresó en la Academia Militar en 1968, obteniendo el puesto número 1 por lo que es el abanderado de su promoción. Además, ha sido desde 2009 Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) con sede en Granada. Y, por lo tanto, responsable de toda la enseñanza militar desde soldados hasta generales. Ha tenido más de una treintena de destinos nacionales y extranjeros. Pero asegura que el paraíso está en Cuevas del Almanzora.

De hecho, se instaló en Madrid, pero ya lleva años residiendo en el Pozo del Esparto, donde tiene una casa. “Es mi debilidad, la vida aquí es lo mejor, estoy encantando por todo, por el paisaje, por la playa, por cómo me trata la gente, y ya no te digo nada de mi Hermandad”, afirma.

Asegura que su mujer y él viven “disfrutando el día a día, en este pueblo, un pueblo vitalista, participativo, un pueblo que sabe disfrutar la vida y en el que cualquier ocasión es buena para vivir y celebrar”.

Puentes Zamora se casó con Inés, una lorquina, que le descubrió toda esta zona, “es la alegría, todo lo contrario de lo que me inspiraba el lugar donde nací”. “Mi suegro compró en la Urba, la primera urbanización que se hizo en el Pozo del Esparto. En el año 1974 descubrí este lugar, y me di cuenta de que aquí existían todos los colores: la retama, los espárragos, el esparto, la naturaleza, el cielo estrellado, y sabía que me iba a retirar aquí. Conocí a un constructor que me propuso hacerme una casa, le dije que no podía pagarla en ese momento, pero me dijo dame la mano, empezamos a hacerla y cuando esté totalmente pagada, escrituramos. Y eso hicimos. Le estaré toda la vida agradecido porque gracias a eso estoy en el paraíso. Conocemos más de 100 países, pero como esta cosa no hay ninguna, esta luz, estos atardeceres. Vivimos aquí desde el año 2012 y solo nos vamos los meses de julio y agosto. Mi hija se casó con un chico de Cuevas, es una familia buenísima de la que ya somos parte. Él es generoso, cariñoso… hemos tenido una gran suerte”.