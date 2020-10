“Cuando me presenté como alcalde nunca imaginé este reto”

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, realiza en Diario de Almería un balance de cómo está viviendo su localidad esta pandemia sanitaria que está afectado a todos los niveles. Destaca el trabajo y el compromiso tanto de su equipo de gobierno como de sus paisanos para superarla.

–Si echa la vista atrás, han pasado ya siete meses ya desde que el Gobierno decretase el estado de alarma en España para frenar la expansión del coronavirus. ¿Qué es lo que ha cambiado en La Mojonera desde entonces?

–Te aseguro que es un reto al que, al menos yo, nunca pensé que tendría que enfrentarme ni me imaginé cuando tomé la decisión de presentarme a Alcalde de La Mojonera. En nuestro municipio, como en todo el país las cosas han cambiado bastante, como consecuencia del virus nos hemos visto obligados, contagiados o no, a vivir en confinamiento y a mantener un distanciamiento personal, y más aún aquí en España, donde la distancia personal es relativamente pequeña y el contacto físico bastante habitual, esta pandemia va a afectar en el largo plazo a la forma de relacionarnos y toda la noción de cómo interactuamos se ha modificado de una manera bastante profunda, especialmente para las tantas personas mayores que están adoptando nuevas herramientas y medidas para seguir manteniendo el contacto con sus familiares.Al menos tengo la suerte de no estar solo. Cuento con un equipo de Gobierno que, contra viento y marea, se están dejando la piel mucho más allá del deber.

–¿Cómo han atajado esta pandemia?

–Nuestro equipo de gobierno ha venido trabajando en esta situación antes de que decretase el estado de alarma, lo que nos permitió reaccionar con máxima rapidez: cerramos instalaciones con un bando que adelantaba muchas de las medidas que llegarían sólo un día después con el estado de alarma; implementamos, en menos de 48 horas, un sistema de teletrabajo inédito hasta este momento en el consistorio, manteniendo una comunicación fluida y transparente con los vecinos.Se han empleado todos los recursos posibles por parte del consistorio generando al personal de recogida de basura y limpieza viaria que, a su trabajo diario, han unido la desinfección de las zonas de mayor afluencia: centro de salud, farmacias, supermercados, tiendas, paradas de autobús,... se ha reforzado la presencia policial, se establecieron protocolos adaptados a cada dependencia y se adecuaron con las necesidades que requerían. Se ha elaborado además unos presupuestos que incluyen ayudas a autónomos y comercios del municipio que se han visto afectados por esta situación y se han reforzado los medios telemáticos del Ayuntamiento en cuanto a publicaciones en la página web y redes sociales para que la gente tenga acceso a toda la información y novedades en cuanto a las nuevas restricciones sin necesidad de trasladarse a dependencias municipales.

Además, como equipo de gobierno decidimos poner en marcha una ruta de reparto casa por casa para repartirle mascarillas a todos nuestros vecinos y de esta manera poder llegar a cada vivienda. Aunque para mí, el verdadero mérito lo tienen los que siguen trabajando para que nuestro pueblo no se pare por completo: nuestros agricultores tan importantes y necesarios, envasadoras, los comerciantes que abren sus puertas cada día extremando las medidas de seguridad, los farmacéuticos, los reponedores, los mensajeros... y de todos los dependientes que, día tras día, están ahí para atendernos.Nosotros como Ayuntamiento trabajamos para que, empresarios, autónomos y vecinos les resulte más fácil vivir estos momentos que a veces resultan tan difíciles.

-La colaboración institucional se ha convertido en una de las mejores herramientas frente a la COVID-19. ¿Cómo ha sido en su Ayuntamiento?

–Es fundamental, las instituciones tienen un papel importantísimo es esta situación y es necesario hacer una piña. Hemos estado informando de todas las novedades y recibidas desde otras instituciones y solicitamos además colaboración de otras administraciones. Es fundamental en estos momentos el apoyo y compartir posibles soluciones desde la responsabilidad, con ánimo constructivo y sin reproches ni afán partidista.

–¿Ha sido duro no poder celebrar como marca la tradición las fiestas de La Mojonera y La Venta del Viso?

–La pandemia en la que desgraciadamente todo nuestro mundo está inmerso nos ha obligado este año a vivir estas fiestas patronales como ninguno de nosotros recuerda, ha sido bastante difícil. Los vecinos del municipio esperan con ilusión estas fechas, y nosotros como equipo de gobierno, preparamos con entusiasmo y esmero. Son días muy señalados en los que año tras año, salen a las calles de nuestro municipio nuestros patronos para conmemorar su día, familiares y amigos se reúnen para tomarse unas cervezas, abrazarse y disfrutar de unos días de convivencia y vecindad.

Lamentablemente tal y como ha ocurrido con otras muchas celebraciones y actos, no tendremos las tradicionales procesiones, ni fiestas, ni verbenas. Porque debemos ser responsables y velar por la seguridad y la salud de todos y todas.Porque debemos ser responsables y velar por la seguridad y la salud de todos y todas.

–A la espera de que llegue la ansiada vacuna y se pueda volver a la normalidad, ¿cree que sus vecinos están siendo responsables con el uso de la mascarilla y los geles hidroalcohólicos y están restringiendo su salida con familiares y amigos?

–Por supuesto, todos estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra vida, en el sentido más amplio: humano, económico, de responsabilidad. En confinamiento los mojoneros/mojoneras lo cumplieron con creces, además trabajaron en la elaboración de mascarillas con material que se proporcionó por parte del Ayuntamiento, se ofrecieron voluntarios para la desinfección de las calles y nos llegaron numerosos mensajes y llamadas de teléfono de vecinos que se han ofrecieron a hacerles la compra a personas en riesgo para ahorrarle las colas, a limpiarle la casa o simplemente a darle conversación a pesar de que de un día para otro, su vida cambiaba por completo, quedándose en casa, aguantando el confinamiento, los niños estudiando en sus casas, comunicándose con sus profesores por email o por cualquier otro medio, y nuestros mayores que nos siguen dando un ejemplo de tolerancia.

En resumen, estoy muy orgulloso de mi pueblo, de todos mis vecinos y vecinas y de cómo estamos trabajando codo a codo para salir de esta gran prueba. Siempre existen esos poquitos insolidarios que deciden saltarse los límites o no llevar la mascarilla, pero por lo general los mojoneros son bastantes responsables en cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad.