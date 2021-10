“Si fuésemos pueblo tendría un presupuesto seis veces mayor”

Fuente Victoria y Fondón están llamados a entenderse.El primero depende del segundo al ser una entidad local autónoma. Y ello redunda en que a poco más de un kilómetro, en el Salón de Plenos de Fondón, se debatan todos los años los presupuestos con los que contará Fuente Victoria.

Por eso la cifra 104 suena también para José Manuel Montero, alcalde de Fuente Victoria. Sería completar un anhelo que se siente entre los vecinos de esta ELA, de ser un municipio más, y aumentar así la cifra actual en uno más de las 103 localidades que conforman en la actualidad la provincia de Almería.

Pero Montero lo tiene claro. “Nosotros, con la ley en la mano no podemos ya que hay un límite de 5.000 habitantes. Somos un pueblo que en su día fue independiente pero que ahora es ELA pero tenemos nuestra propia identidad, cultura, historia y tradiciones”.

Una situación que ya ha aprovechado para exponer en el Parlamento de Andalucía durante su lucha para conseguir una mayor autonomía: “Si fuésemos un municipio como Rágol (que tiene una población similar) tendríamos 400.000 euros de presupuesto y no 70.000. Son seis veces más”.

“No puedo perder mi tiempo ni las energía en una lucha que a día de hoy no me va a llegar a ningún sitio. El sentimiento de identidad está ahí pero está claro que no voy a abrir el melón para no conseguir nada con la normativa actual”, añade.

El regidor es consciente de que ser una ELA les aboca a “ser un municipio a medio gas porque tengo todas mis competencias delegadas, gestiono sobre mi término municipal pero no puedo decidir sobre obras e inversiones, sobre el presupuesto o sobre el número de trabajadorse municipales que vienen. Yesto nos condiciona pero por eso somos una ELA que se siente pueblo. La única diferencia es que jurídicamente no somos municipios”.

Rágol con una población similar tiene 400.000 euros de presupuesto al año frente a los 70.000 de Fuente Victoria

Montero tiene claro que hay que priorizar y “ahora mismo no es viable conseguir la separación de Fondón como hace pocos años consiguió Balanegra de Berja. Por eso tengo claro que no voy a abrir ese melón si no me lo voy a comer”. En esta decisión también influye el hecho de que Montero mantiene una muy buena relación con el alcalde de Fondón, el también socialista, Valentín Martín.

“Tenemos la gran suerte de que lo que nos une una gran amistad personal de muchos años. Pero eso no quita que discutimos muchos pero por encima de todo, somos conscientes de la realidad del municipio y cuando nos presentamos a las elecciones lo hicimos con un eslogan que fue ‘Juntos somos más’. Y por eso hemos apostado por darnos las mano y ser flexibles. Y acabar con las tensiones que había entre ambos municipios. No hemos venido a levantar muros. Venimos a tirarlos”, afirma.

“Aquí vienen los trabajadores de Fondón y hacen su trabajo. Cuando los necesito los llamo y vienen. Además, yo no tengo ningún problema con la Corporación de Fondón ni ellos con nosotros”, comenta Montero que añade que la buena sintonía existente entre ambos regidores ha permitido “llegar a un acuerdo para mejorar la financiación de Fuente Victoria, algo impensable hace unos años”.

Una sinergia que diluye, de momento, ostentar el ser el municipio 104 de la provincia pero que sigue dando pasos agigantados para seguir pertrechando su identidad.