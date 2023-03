Casi una decena de pueblos de Almería celebrarán elecciones sindicales por primera vez

“Acabó la pandemia y acabó el teletrabajo. Hay que reivindicarlo”

María del Pilar Daureo señala que la pandemia sanitaria a nivel global ha supuestos para el conjunto de los empleados de la administración local ha sido el descubrimiento del teletrabajo que se puso en funcionamiento de manera transversal. “Ahora es una de nuestras reivindicaciones para este nuevo periodo porque acabó la pandemia y acabó el teletrabajo. Nosotros pensamos que es una forma de prestar el trabajo que garantiza los servicios públicos y favorece el clima laboral y la conciliación personal”. Desde UGT se recuerda que no se apoyó en la Diputación de Almería el Reglamento de Teletrabajo “porque el modelo que se implantaba no era apropiado y era muy difícil de poner en funcionamiento. A la vista está porque no está funcionando ahora mismo”.