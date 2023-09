Las reseñas, un arma contra los Ayuntamientos almerienses: "Es un lugar aburrido"

Las redes sociales se suelen utilizar generalmente para destruir más que para construir. Las críticas suelen estar a la orden del día. Aunque hay un grupo de ciudadanos que aprovechan las reseñas de los buscadores para mejorar su propia calidad de vida.

“La playa del poniente la tienen muy abandonada a la altura del bar, deberían pasar un tractor para allanar toda la playa”, le pidió Ángeles a su consistorio, el de Garrucha. Otros se enfadan. “¡Lugar aburrido!”, expresó una usuaria sobre un municipio del que no se dará el nombre.

Cualquiera puede expresar su opinión ya en las redes sociales, incluso quejarse del ocio de los vecinos. “Un pueblo tranquilo cuando no hay fiesta”, explicó Antonio en una de sus más de mil reseñas escritas en Google.Alguno se siente protagonista y busca dar un aporte a la comunidad. Como “edificio de planta cuadrangular, algo irregular, con cubierta plana”, describió el últimamente noticioso Ayuntamiento un vecino de Felix. Puede parecer que no pero las reseñas sirven para algo. A Pedro le solucionaron el problema después de quejarse. “Al día siguiente de escribir esta reseña, me han contestado por email”, sentenció.