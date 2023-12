Armuña del Almanzora rechaza ampliar la residencia: "Iba a hipotecar al pueblo"

El drama de la despoblación golpea con fuerza a los municipios del interior. Para ponerle freno muchos ayuntamientos apuestan por la creación de servicios municipales que generen empleo y bienestar social, ingredientes que bien macerados consigan hacer dudar a los más jóvenes a la hora de marcharse buscando nuevas oportunidades. Uno de esos pueblos es Armuña del Almanzora, una localidad que apenas cuenta con 300 vecinos y que estos días ha vivido uno de los plenos más relevantes de su última década. En el mismo se debatió qué hacer con la residencia para personas mayores, que lleva cerrada desde el año 2021, y sobre la que había encima de la mesa un proyecto de ampliación con el que volver a abrirla y generar puestos de trabajo en el municipio pasando de las 8 plazas actuales a las 18 proyectadas.

En esa sesión finalmente se desestimó acometer esas obras porque en palabras de su alcalde, Pedro Antonio Guerrero (PP), "íbamos a hipotecar al pueblo". Era una decisión sopesada desde junio, cuando entró a gobernar en la localidad en junio tras las elecciones municipales: "Lo primero que hice fue posponer la obra a septiembre para estudiar la documentación del proyecto porque teníamos muchas dudas de su viabilidad", añade.

El proyecto suponía una inversión de unos 850.000 euros de los que la Diputación Provincial de Almería aportaba 400.000 a través de una subvención nominativa y Planes Provinciales no ejecutados que se habían guardado para este fin. El Ayuntamiento tenía que aportar los otros 450.000 "pero en las arcas municipales solo había 360.000 así que nos faltaban 90.000 euros", señala el regidor.

Un descuadre en las cuentas que se veía agravado por el sobrecoste que la propia obra podía tener en el momento de la ejecución. "Cuando consultamos con expertos nos dijeron que el coste de los trabajos podía aumentar entre un 10 y un 15% por los diferentes modificados respecto al presupuesto de ejecución", explica.

Un problema al que hay que añadir, según Guerrero, "la gestión de la residencia. Empezamos a preguntar a empresas que gestionan el servicio a cambio de darle la concesión y todas nos decían que una residencia de tan solo 18 usuarios no la quiere nadie. Nos encontramos con que nos hipotecábamos y y nos quedábamos con el edificio vacío y sin uso. Y por eso decidimos no seguir para adelante", apunta.

La oposición votó en contra del desistimiento del proyecto "pero no expusieron soluciones ni aportaron ideas para ver qué podemos hacer", lamenta el regidor.

Cerrada desde 2021

La residencia cerró sus puertas en marzo de 2021 y desde entonces el Ayuntamiento ha buscado qué hacer para volver a abrirla. Este proyecto de la mano de la Diputación Provincial era la última bala para una infraestructura que languidecía a pasos agigantados y que se había convertido en uno de los principales generadores de empleo para esta pequeña localidad.

¿Y qué se va a hacer ahora tras cancelar el proyecto de ampliación? El alcalde apunta a Diario de Almería que "estamos ya moviendo la documentación para abrirla con las ocho plazas con las que cuenta lo más pronto que podamos y queremos que alguna empresa nos la gestione".

Una medida también complicada debido al desinterés de las empresas por explotar una residencia tan pequeña que desde que abrió en 2006 ha tenido incluso problemas para conseguir funcionar a pleno rendimiento con ocho internos.

En cualquier caso, desde el consistorio se sigue sondeando el mercado para intentar dar una segunda vida a este inmueble a la par que ya se trabaja en qué hacer con todo el dinero que no se va a invertir finalmente en él.

Guerrero se muestra tajante y asegura que "no se va a perder ni un euro" de lo planificado con Diputación y que con los 400.000 euros "vamos a embellecer la entrada del pueblo. En esa zona hay un hotel que está cerrado y 30 viviendas de protección oficial que están vacías. Lo que queremos hacer es dotar la zona con un acceso más atractivo. No tenemos niños para el colegio y no hay puestos de trabajo porque no hay actividad. Si se abriese el hotel y comenzasen a utilizarse esas casas nos ayudaría muchísimo", apunta. En cualquier caso, confiesa que "es algo muy complicado porque el hotel está hipotecado actualmente".

Así era el proyecto de la residencia

El edificio iba a ver modificada la zona de la entrada para poder incorporar una escalera de acceso a la segunda planta con un puesto de control bajo ella, asimismo se amplía la cocina y se reforma la zona de comedor y la sala de estar para crear un pasillo que comunique con la zona de ampliación que se llevará a cabo tanto sobre el edificio como sobre parte de la parcela no edificada del solar original.

En la planta baja, por tanto, no se modifica la zona de dormitorios y sólo se reforma interiormente el resto en mayor o menor medida. La zona de día se amplía para poder cumplir con los estándares normativos, tanto cocina, como comedor como nuevo salón, sala de visitas, oficios necesarios y ascensor montacamillas al fondo del pasillo junto con un nuevo hall, segunda escalera y acceso desde el exterior.

En la planta alta se realiza vestíbulo, sala de dirección, oficio, enfermería con capacidad para 2 camas con baño adaptado, 4 dormitorios dobles con baño adaptado, 2 dormitorios individuales con baño adaptado, vestíbulo, baño y vestidor independiente por sexos y para el servicio de la residencia, zona de atención especializada 1, y segunda caja de escaleras junto al nuevo acceso de planta baja, que comunican la misma con la planta primera y con la planta segunda, que a su vez consta de vestíbulo, lencería, zona atención especializada 2, lavandería, acceso a terraza y zona de tendido de ropa.

Tras la actuación, la superficie total construida será de 709 m2 y la superficie total útil de las tres plantas será de 632 m2. Para la materialización del proyecto se van a llevar trabajos de demoliciones, acondicionamientos de terreno, cimentaciones, saneamiento, estructura, albañilería, cubiertas, instalaciones de iluminación, fontanería, climatización, aislamientos, revestimientos, carpintería, vidrios y pinturas.