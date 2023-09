Gran número de asistentes en el Foro Internacional de Turismo en Roquetas de Mar

Ayer se celebró en el Hotel Bahía Serena en la Urbanización el Foro Internacional de Turismo de la mano de la Cámara de Comercio de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Todo con motivo del Día Mundial del Turismo que se conmemora cada 27 de septiembre. El presente año se ha hecho bajo el lema ‘Turismo e Inversiones Verdes’. Hubo un gran número de asistentes, la gran mayoría del sector turístico, como es evidente. Cabe destacar que esta acción ha sido organizada dentro del Plan de Internacional de Promoción de la Cámara de Comercio cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 20% por la Cámara de Comercio de Almería.

Antes de dar comienzo con el foro, el alcalde roquetero ha tomado la palabra para inaugurarlo. Él ha señalado que aunque pongan el mayor empeño, les faltan fuerzas, pero la ilusión, la responsabilidad y las ganas de seguir creciendo en servicios no les faltan. Ha aludido a la Diputación y a la Junta de Andalucía por la buena colaboración que están haciendo con el municipio. “Me siento andaluz el 200%, pero antes no podía ser así porque el trato que nos daban no era bueno. Eso ha cambiado”, ha explicado, haciendo referencia al anterior color que gobernaba la comunidad. “No está todo hecho, tenemos que conseguir más. Hemos trabajado mucho durante muchos años para que Roquetas de Mar sea uno de los más visitados de Andalucía y no ha sido fácil”, ha dicho Amat, que se ha referido a la finalización de la variante y a que hay en marcha un hospital público que pronto estará en marcha, “un objetivo más para dar calidad y servicio, porque queremos que quien viene a Roquetas, vuelva”. El alcalde ha detallado las numerosas pruebas deportivas y actividades culturales que acoge el municipio y que influyen de manera determinante en el turismo y ha insistido en que cuando se haga será poco.

También en la inauguración ha hablado José Ángel Vélez, delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, que ha recordado que “el turismo es algo que vertebra muchísimo nuestra sociedad y tiene la capacidad de ser transversal con muchas otras áreas”. Ha señalado también que “en Almería estamos casi en números prepandemia y debemos anticiparnos a los tiempos difíciles, con infraestructura e inversiones y esos planes de sostenibilidad turística que estamos poniendo en marcha, igual en Roquetas”.

Por su parte, el vicepresidente de Diputación, Fernando Giménez, ha felicitado a Roquetas de Mar por seguir apostando por el turismo con actividades tan importantes como la celebración del Foro Internacional de Turismo. “Roquetas de Mar es el municipio con más camas hoteleras de la provincia de Almería y es el paradigma del sector y ha sabido reinventarse con una oferta complementaria al Sol y Playa. Si a Roquetas le va bien, a la provincia también” ha señalado. Por otro lado, ha resaltado la importancia que ha tenido este año para las conexiones aéreas, con la nueva conexión con París o el contrato con mercados europeos de Diputación y la recuperación, en un mes, de más vuelos a Madrid: “Estaremos conectados con hasta cuatro frecuencias diarias con el principal aeropuerto del país y lo que ello supone para el turismo internacional de la provincia”, ha dicho.

Programa del Foro

Después de la inauguración se ha llevado a cabo el resto del programa con la ponencia “Dimensión social del turismo sostenible con especial énfasis en los aspectos internacionales. Invertir en personas, invertir en talento”, a cargo de Jerónimo de Burgos Jiménez, director de la Cátedra de Turismo Sostenible de la UAL. Tras él, ha sido el turno de David Ramírez, auditor de Sistemas y Sostenibidad, que ha hablado de “Invertir en el planeta en el ámbito internacional”. Por su parte, la directora de Proyectos e Innovación Colectiva, María José Romero Aceituno, ha disertado sobre “La generación de ecosistemas de innovación como pegamento para el desarrollo colectivo internacional”.

La mesa de Turismo ha estado dedicada al tema “Invertir en prosperidad público-privado”. Han participado un integrante del Club Deportivo La Desértica, el director de Crash Music, el responsable de Almería Activa de la Diputación, la directora de comunicación y marketing de Senator Hotels and Resorts y el gerente del hotel Bahía Serena.