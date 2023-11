Reclaman que la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce es un servicio público andaluz

La concejala portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar, Belén Pérez, ha tachado al PP andaluz de “insensible” por “querer hacer negocio con la población más necesitada al privarles del derecho al ocio y al descanso con la venta de la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce” por lo que “lo vamos a pelear en el Parlamento Andaluz y donde haga falta”.

“Dar servicios a discapacitados, la tercera edad o familias trabajadoras que no pueden permitirse una semana de ocio para el equipo de Moreno Bonilla es un ‘agujero’, porque así es como nos ven a la clase trabajadora y más desfavorecida, un estorbo para sus negocios” ha expresado la concejala Pérez, quien ha defendido “la importancia de los servicios públicos como piedra angular del estado de bienestar que, paso a paso, va desarmando la Junta de Moreno Bonilla, pasando por la educación, la sanidad, los orientadores, comedores escolares y ahora las residencias de tiempo libre, siempre perjudicando al más débil, desviando capital público a entidades privadas más caras y con peores resultados”.

Según la portavoz de las organizaciones de izquierdas, que ya presentaron una moción en septiembre para la defensa de las Residencias de Tiempo Libre y en particular la de Aguadulce y que no prosperó por los votos en contra del PP, ha señalado que “se cumple a pie juntillas el desmantelamiento de los servicios que venimos advirtiendo” y ha afeado a los populares por “no guardar ni el más mínimo decoro” ya que “aún no han aprobado los presupuestos con partidas para las residencias que ellos mismos han presentado y ya las quieren vender… o mienten a la cara o no hay nadie al timón pero con una clara inercia liberal de acabar con todo lo público”.

Para Belén Pérez “unos buenos gestores se hubieran preocupado en realizar un plan de refuerzo de las residencias con una buena publicidad entre la población, trabajando por una ocupación alta, con cientos de familias andaluzas disfrutando de los recursos de nuestra tierra y los trabajadores de las mismas, una gran parte de mujeres en situación de fijas-discontinuas, sin tener que preocuparse de cuánto tiempo iban a trabajar o si podrían cobrar el paro, sin importarles la rentabilidad porque la Junta de Andalucía no es un ‘tour operador’ al uso” a la par que ha recordado que “frente a los 734 millones que va a dar a manos llenas a los conciertos privados de sanidad el coste de las residencias es calderilla frente al bien que hace a trabajadores y usuarios”.