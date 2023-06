Níjar le declara la guerra al tabaco con sus propios medios

Nijar está entre los municipios de la provincia de Almería que le ha declarado la guerra al tabaco y ha integrado la playa de San José, de forma parcial, y la piscina municipal en el programa “Playas y Piscinas Sin Humo’ que impulsó la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

En las playas y piscinas sin humo no está permitido fumar. Sin embargo no hay vigilancia ni sanción en caso de incumplimiento, ya que se trata de una elección personal y voluntaria escoger una piscina o playa sin humo como lugar de ocio y por tanto, de compromiso en cumplir la norma de no fumar.

Este proyecto de la Junta de Andalucía pretende que se delimiten y habiliten zonas en determinados espacios donde no este permitido fumar. Con ello se promueven hábitos saludables, se mejora la salud y calidad de vida y además se reduce la contaminación.

Cualquier ayuntamiento de Andalucía podrá impulsar la puesta en marcha de actuaciones en sus playas y piscinas para mantenerlas libres de humo de tabaco, incorporando materiales de señalización e informando acerca de los beneficios de evitar el humo del tabaco y sobre métodos eficaces de deshabituación tabáquica a través de los dispositivos sanitarios. Para solicitar la adhesión como Playas y Piscinas Sin Humo a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo (RASSELH) es necesario enviar la documentación de adhesión cumplimentada (compromiso y datos de contacto) a la dirección de correo electrónico: playasinhumo.csalud@juntadeandalucia.es

El tabaquismo es el principal problema de salud pública de los países desarrollados y es la primera causa de muerte prevenible. Cada año, en el mundo, fallecen más de 8 millones de personas a causa del tabaco. Las colillas de los cigarros no son biodegradables y tardan en descomponerse entre 8 y 12 años. Los cigarrillos enterrados en la arena pueden provocar contaminación de cuarta mano, que, tras filtrarse en el suelo y el agua, pasa a la cadena alimentaria produciendo efectos tóxicos en animales y personas.