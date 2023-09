Al margen de la ley el nudismo y llevar perros en las playas de Roquetas de Mar

La costa de Roquetas de Mar ofrece una amplia variedad de playas de gran calidad. También hay cabida para el turismo naturalista, como la playa de Los Cerrillos. Esta es virgen y se encuentra en un entorno idílico donde se puede encontrar paz y tranquilidad lejos del centro urbano. En esta playa, de forma alegal, entran perros y se practica el nudismo. “No es una playa nudista ni se permiten perros como la gente cree”, exclaman desde el Ayuntamiento de Roquetas, regido por Gabriel Amat.

Para ubicar la playa de los Cerrillos se ha de mencionar que está en la Reserva y Paraje Natural de Punta Entinas Sabinar. Ocupa los términos municipales de Roquetas de Mar y El Ejido, y se extiende desde la playa de Cerrillos, también nudista, hasta la de Almerimar. Con más de 6.500 metros de longitud incluye también las playas de Sabinar y Entinas. Es la playa virgen más extensa que encontramos en la provincia de Almería. Cuenta con distintos puntos de acceso, como la de al finalizar el paseo marítimo de Playa Serena, ubicada en la Urbanización de Roquetas de Mar. Otra entrada es desde Las Marinas, donde ya te vas adentrando a las dunas, contemplando su fauna y su flora. Los Cerrillos al ser una playa virgen carece de servicios, por eso no es recomendable para aquellos que busquen chiringuitos o bares costeros.

Esta playa es de arena gruesa y aguas cristalinas, ideal para la práctica de deportes acuáticos, aunque presenta un oleaje bastante destacable debido al viento notable que sopla en la zona. Es por eso que cada vez atrae a un mayor número de deportistas hasta Playa Cerrillos Roquetas de Mar para hacer surf o windurf. También es idóneo para practicar el submarinismo o el esnórquel.

Sin lugar a dudas, la playa de Los Cerrillos es mucho más conocida por ser naturalista. Y más si tenemos en cuenta que se trata de una de las pocas alternativas que ofrecen esta posibilidad en Roquetas de Mar. Además, permiten el acceso de perros, siendo este otro de los aspectos más destacados. No obstante, según fuentes del ayuntamiento de Roquetas de Mar han afirmado a este medio que a efectos teóricos no se considera una playa nudista, ni tampoco se permite la entrada a perros. “Hay un vacío legal, pero al ser un paraje natural la policía no tiene potestad allí y no te puede multar por ir desnudo o por llevar a tu perro”, explican desde el Consistorio.

Bajo los últimos rayos del sol que deja el verano hay un grupo de naturalistas en la playa de Los Cerrillos. No tienen reparo en hablar con el Diario de Almería tal y como Dios les trajo al mundo. “La sensación de libertad que uno experimenta al hacer esta práctica es inexplicable”, cuenta uno de ellos. En el imaginario colectivo hacer nudismo en el paraje es legal, pero ninguno de los presentes sabían que no es así. “En redes sociales y en muchos blogs venden a esta playa como naturalista, además el entorno también invita a ellos”, dice una joven sorprendida al ser informada de su ‘ilegalidad’.

Si nos adentramos al paraje, nos topamos con la Torre de Cerrillos. Es un mojón que en el siglo XIV Yusuf I fortificó la costa del Reino Nazarí de Granada para protegerla de la piratería. Tras esta atalaya está “la playa gay de Roquetas”. Allí muchos hombres del colectivo se encuentran para hacer nudismo donde en muchas ocasiones practican cruising.

Caninos libres

“Soltad a los perros porque me he escapado”, como diría Arde Bogotá en una de sus canciones, aquí no van atados, sino libres y divirtiéndose al máximo conociendo a otros colegas de su especie. En la playa de los Cerrillos aunque a efectos legales no se puede llevarlos a que toque ni siquiera la arena y mucho menos soltarles la correa, lo cierto es que a partir de donde acaba el paseo marítimo de Playa Serena de la Urbanización ya se pueden ver a los caninos felices como locos con sus dueños en la orilla. “Es el único lugar donde puedo soltar a mi perro y que trote por la playa sin que nadie me diga nada”, confiesa un hombre que paseaba su mascota por el paraje natural. Otra mujer que también iba con su canino reclama la legalidad de llevar a los perros a la playa: “No nos dejan llevarlos porque dicen que ensucian y molestan, pero sí permite la entrada a las personas que tiran la basura en la arena y no la recogen comportándose como verdaderos animales salvajes”.