El candidato nº 2 al Congreso de los Diputados del PP almeriense, Juanjo Matarí, ha reiterado la necesidad de que los agentes de la Guardia Civil de Roquetas de Mar cuenten con un espacio adecuado para poder llevar a cabo su trabajo”. Algo que no ocurre con el actual cuartel, “que no reúne las condiciones de dignidad que merecen los guardias civiles ni tampoco los vecinos de Roquetas”.

Un cuartel que, insiste, “no debería estar abierto” y a cuyas puertas volvió a denunciar el "abandono que sufre la Guardia Civil por parte del PSOE", acompañado por la también candidata Rocío Sánchez, y por el presidente del Partido Popular de Almería y alcalde del municipio, Gabriel Amat.

Juanjo Matarí anuncia de forma contundente el compromiso del Partido Popular para solucionar esta situación: “Si después del 10 de noviembre Pablo Casado es presidente del Gobierno, ejecutaremos el protocolo firmado en su día entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y los agentes de la Guardia Civil de Roquetas de Mar serán trasladados al nuevo cuartel”.

El candidato recuerda que este protocolo para una nueva ubicación del cuartel fue firmado por el PP en abril de 2018, “y aparcado por el PSOE” tras la moción de censura. “Desde entonces, el PSOE lo ha mantenido guardado en un cajón, no hemos sabido absolutamente nada sobre sus planes con ese protocolo ni sus planes para con la seguridad en Roquetas de Mar, a pesar de que ha sido cuestionado en múltiples ocasiones al respecto”, lamenta Matarí.

“La dejadez del PSOE, que durante año y medio ha mirado para otro lado y no ha sido capaz de atender las necesidades de la Guardia Civil de Roquetas, se hace clamorosa en contraposición al consistorio roquetero, que ofreció un edificio municipal totalmente equipado al que los agentes podrían trasladarse a corto plazo”, indica el PP roquetero. “Es absolutamente incomprensible que se haya abandonado a los agentes de esta manera, cuando el protocolo no requiere ninguna inversión por parte del Ministerio del Interior, tan solo la voluntad de sentarse y dar solución a esta situación insostenible, algo de lo que el PSOE no es capaz como no deja de demostrar una y otra vez”, continua el candidato.

En este mismo sentido se expresa el presidente de los populares almerienses y alcalde del municipio, Gabriel Amat, quien cifra en más de tres millones de euros el valor del edificio ofrecido por el Ayuntamiento para el traslado y ubicación del Cuartel de la Guardia Civil de Roquetas -el actual edificio de Servicios Sociales-, que tiene todas las condiciones necesarias para el desarrollo del trabajo diario de los agentes y que cuenta además con suficiente terreno en su entorno para la adecuación de aparcamientos así como, a largo plazo, la construcción de viviendas para los propios guardias civiles. “A cambio”, recuerda, “el Ayuntamiento dispondría del espacio donde actualmente se encuentra el cuartel para poder ampliar la plaza Luis Martín, algo que también sería muy positivo para el municipio”.

“Hemos pedido varias veces al PSOE que ejecute el protocolo y firme el convenio que haría esto posible y no hemos recibido ninguna respuesta. Ahora mostramos, una vez más, nuestro compromiso absoluto con todas aquellas actuaciones que supongan mejorar las condiciones de trabajo de la Guardia Civil y, por tanto, la seguridad de Roquetas de Mar”, concluye Gabriel Amat.