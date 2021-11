Siguen los problemas en el Colegio Gabriel Cara de Roquetas: ponen a limpiar y a tirar la basura a dos alumnas

Continúan los problemas en el entorno del IES Las Marinas y del Colegio Gabriel Cara de Roquetas de Mar. Si hace apenas unas semanas informábamos del traslado obligado de dos clases de 1º de ESO al centro educativo ahora han vuelto a la primera página de la polémica al producirse, en la tarde de ayer martes, un hecho insólito. Dos alumnas fueron obligadas por su profesora a limpiar los baños y tirar las papeleras las cuales, según comenta el padre de una de ellas, "llevaban desde el día 2 de noviembre sin tirarse debido a la falta de limpiadoras". "Cuando bajaron a arrojar las basuras las vio una profesora que les había dado clase antes y les preguntó que qué hacían. Al responderles que iban a tirar la basura que le había encargado su maestra, no daba crédito. Rápidamente lo pusimos en conocimiento de la tutora, la cual también mostró su incredulidad ante tal situación", relata Antonio. "Los padres nos enteramos ayer de esta situación ante tal episodio ocurrido pero la AMPA y el director del instituto saben que desde el día 2 de noviembre no se ha limpiado", insisten.

Tan bochornosa fue la situación producida en este colegio que una de las alumnas implicadas no quiso ni comer. "Cuando vino mi hija y nos lo contó, nos quedamos a cuadros. No quiso ni almorzar y a nosotros, obviamente, se nos quitó el hambre. Enseguida nos pusimos a mandar correos y llamar para pedir explicaciones. La mujer de la limpieza, que vio la situación, nos dijo que se le cayó el arma de ver esa situación pero que sus superiores le dijeron que no limpiase esas dos aulas", comenta el padre de una de dichas alumnas. "La AMPA del colegio ya ha puesto una queja al respecto y la tutora nos dijo que ayer mismo se reunieron para tratar el tema y que no volviese a pasar", finaliza.

El grupo de madres y padres de las dos clases de Primero de Eso que han tenido que ser reubicadas en este colegio ante la falta de espacio del IES Las Marinas se sienten engañados. "Después de la reunión del miércoles 27 de octubre mantenida y pidiendo en común acuerdo con el resto de la comunidad educativa del centro (familias, profesorado y dirección del instituto) en la cual pedimos que se habilitaran en el espacio libre que hay en patio del centro dos aulas prefabricadas para que parte del alumnado de 1º de la ESO no tuviesen que sufrir el cambio de centro en plena mitad del primer trimestre, nos dieron una respuesta negativa desde la Delegación. Esta nos aseguró que los alumnos iban a estar perfectamente atendidos, felices y con las necesidades cubiertas", indican en un escrito enviado en la misma tarde de ayer precisamente a esta Delegación de Educación. Sin embargo, la realidad es bien distinta tras estas dos semanas desde tal promesa. "La realidad es que a día de hoy, miércoles 10 de noviembre, no hay personal de limpieza desde la nueva incorporación del alumnado a las clases del CEIP Gabriel Cara, provocando que el alumnado no esté en las condiciones necesarias de salubridad, y más aún teniendo en cuenta la situación de pandemia en la cual nos encontramos".

De hecho, este grupo de padres y madres -cansados desde el inicio del curso de tantas promesas incumplidas- asegura a Diario de Almería que "las papeleras siguen atestadas, las clases sucias y los baños sin fregar. Estos no han sido limpiados ni una sola vez desde el comienzo de las clases de nuestros hijos e hijas en este centro el pasado 2 de noviembre". Las familias, insisten, "no podemos seguir tolerando que nuestras hijas e hijos acudan a clase en estas condiciones en las que es imposible llevar a cabo la enseñanza, por lo que exigimos una rápida respuesta a la situación por parte de las administraciones. Ayer martes 9 de noviembre, para colmo, se vio obligado el alumnado a limpiar sus clases ante tal insalubridad. Las familias exigimos una inmediata solución a esta grave incidencia", finalizan en su escrito.

Junto a esto, los padres y madres exponen que "es contradictorio que tengan a nuestros hijos e hijas casi como en Guantánamo. Que cuando salen al patio hacen una especie de L para no encontrarse con los alumnos de primaria y les hacen tomar unas medidas muy excesivas en cuanto a distanciamiento. Y luego, sin embargo, tengan las clases y los servicios de esta manera y más aún con la situación pandémica que atravesamos".

Por si fuera poco, relatan, "queremos aportar pruebas fotográficas de esta situación para que todo el mundo vea que no mentimos pero los profesores requisan los móviles a nuestros hijos. Les dicen que no pueden dárselos y que si los cogen a escondidas pueden ser expulsados una semana".