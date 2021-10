Familias de alumnos del IES Las Marinas de Roquetas piden “igualdad de condiciones”

“Nos sentimos impotentes y defraudados”. Es la queja de un grupo de madres y padres de alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Las Marinas, ante el inminente traslado de sus hijos, estudiantes de Primero de ESO, al colegio (CEIP) Gabriel Cara, que ha ofrecido sus instalaciones a la Delegación de Educación para albergar a hasta dos clases, en torno a medio centenar de alumnos, durante el presente curso. El motivo: no hay espacio para todos en el instituto.

Las familias “únicamente pedimos igualdad de condiciones”, expresa a este diario una portavoz del grupo, quien lamenta que su hijo vaya a tener que afrontar el curso, no ya alejado del que es su centro y además en el importante año de transición entre la Primaria y la Secundaria, sino además careciendo de herramientas educativas de las que sí gozarán sus compañeros en el instituto, como un equipo docente completo, clases de apoyo, servicio de orientación o instalaciones como Laboratorio, por poner varios ejemplos.

Entre los agravios citados por las familias estará en no poder contar con algunas instalaciones como laboratorio, disponer solo de dos profesores para todas las materias o no contar en el centro con servicio de Orientación o clases de apoyo

Además de lo ya expresado sobre la impotencia y el desamparo en el que dicen encontrarse, los progenitores de los alumnos de 1ºE y 1ºF del IES Las Marinas expresan sentirse “engañadas”, ya que aseguran que no han sido informadas previamente de este traslado, “que es inminente según hemos constatado, y que solo está pendiente de que instalen el mobiliario”, indican a este diario. De hecho, se temen que “ya el próximo lunes empiecen en el CEIP Gabriel Cara, tal como le han dicho a los niños, sin que tengamos la opción de negarnos a ello”.

Al hilo, argumentan que “nosotros podemos llegar a entender que haya un traslado de alumnos porque no haya sitio en el instituto, pero lo que queremos es que se garantice la igualdad de oportunidades entre todos”. Por ello, han solicitado ya una reunión con la Delegación de Educación, en la que piensan exponer la problemática que está afectando a sus hijos, que en algunos casos sufren problemas similares “desde hace años, porque siempre hemos tenido problemas de espacio en Las Marinas”. Las familias van a intentar paralizar el traslado –anunciado hace una semana por el propio delegado Antonio Jiménez tras reunirse con el alcalde Gabriel Amat y los equipos directivos de ambos centros– o en su defecto, reivindicar todos los recursos que sus hijos perderían por tener que moverse de su instituto.

No caben todos

El alumnado procedente de los colegios Gabriel Cara y El Solanillo tiene asignado como centro de Secundaria el IES Las Marinas, pero no caben todos. Pese a ello, y tras varias conversaciones con la dirección del centro previas al arranque del curso, los padres se congratularon en el inicio de las clases de que sus hijos comenzaron a acudir a su centro con normalidad. Pero este pasado lunes fueron ya informados de que dos clases deberían marcharse al Gabriel Cara. “Allí no podrán tener clases de apoyo, ni orientadora, ni jefe de estudios, ni Laboratorio... allí no van a tener nada”, lamentan las familias, que explican que serán dos, únicamente, los profesores que se desplacen para impartir todas las materias, “uno hasta la hora del recreo y otro en la segunda parte de la jornada”, además de que “no hay equipo lectivo, únicamente dos habitaciones que les ceden”, lo que les lleva a indicar que “están jugando con los niños”.