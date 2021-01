Gran expectación y ajedrez de primer nivel en el ‘Roquetas Chess Festival’

Un año más, el clásico ‘Roquetas Chess Festival’ comienza su andadura en el primer fin de semana de enero, con una nueva edición, esta vez, marcada por las importantes medidas de seguridad y precaución, con motivo de la crisis de la COVID-19. El Festival daba comienzo este fin de semana, en el Hotel Bahía Serena de la Urbanización de Roquetas de Mar, con la sesiones inaugurales de los dos principales torneos que lo integran. Por un lado, el I Roquetas Masters, primer torneo celebrado en la provincia de Almería con restricción a normas de gran maestro y maestro internacional, reúne desde el pasado fin de semana a 10 jugadores profesionales provenientes de Argentina, Armenia, España, Rusia y Ucrania, con una media de ELO de 2468.

Simultáneamente, el Open internacional inauguraba ayer domingo su edición nº 32, con gran expectación y la apertura de honor realizada por José Juan Rubí, concejal de Deportes y Tiempo Libre de Roquetas de Mar. “Este torneo se supera cada año y se ha convertido en un reclamo para nuestra ciudad a todos los niveles. Estamos muy orgullosos de todo lo conseguido y seguiremos trabajando en esa línea. Este año, como no podía ser de otra forma, con todas las medidas de seguridad”, explica Rubí. El XXXII Abierto Internacional de Ajedrez Roquetas de Mar reúne este año a 90 jugadores, que se enfrentan en sistema suizo de 9 rondas. Entre los participantes de esta edición, llama la atención la importante presencia de numerosas jóvenes promesas venidas desde toda la península.

En la jornada inaugural del I Masters se celebró el sorteo de las rondas y las primeras partidas. La primera sorpresa del torneo vino de la mano del maestro FIDE cordobés Carlos Javier Bernabéu López, que culminó una gran partida ante el gran maestro armenio Karen Grigoryan, logrando su primera victoria del torneo. Por su parte, el gran maestro ruso Daniil Yuffa ganaba también su partida ante el maestro FIDE Marcos Lianes García. En las otras citas de la primera ronda, Merario Alarcón, maestro internacional, ganaba su partida ante el maestro FIDE Francisco Orantes Taboada, y el ucraniano Vitaly Sivuk, con norma gran maestro, se imponía al gran maestro José Fernando Cuenca Jiménez, procedente de Granada. Tomás Sosa, maestro internacional argentino, ganaba también su partida inicial ante Alex Garrido Outon, maestro FIDE.

Seguidamente, José Juan Rubí, Juan Rubí, concejal de Deportes y Tiempo Libre de Roquetas de Mar, presidía la jornada inaugural del XXXII Open internacional, en la que efectuó una apertura de honor. Durante el acto, tanto los equipos organizativo y arbitral, como la representación municipal, rindieron homenaje, con un emotivo aplauso, a quien fuera ganador de varias ediciones del Open, el gran maestro moldavo Dmitri Svetushkin, recientemente fallecido.

El programa contemplaba también, en horario matinal, la celebración del Torneo Promoción Roquetas Año Nuevo, donde un total de 30 niños de la provincia de Almería se enfrentaron en varias categorías de Ajedrez Base. La competición se saldó con una importante victoria del Club Ajedrez Indalo, cuyos miembros David Jiménez Freniche, Norberto Díaz y José Manuel Morales, quedaron en primer, segundo y tercer lugar respectivamente. En la categoría sub 12, el vencedor ha sido David del Águila, también del Club Ajedrez Indalo, seguido de Adrián Muñoz y Alejandro Nogal, desde el Club Ajedrez Roquetas. En la categoría sub 10, el primer clasificado ha sido Miguel Ángel González del Club Ajedrez El Rey (Benahadux), quedando segunda Adriana Fernández (Club Ajedrez Roquetas) y tercera Natalia Portero (Club Ajedrez Indalo). El campeonato sub 8 enfrentaba también a importantes futuras promesas de la provincia como el campeón José David Raya (Club Ajedrez Roquetas), que quedaba en primera posición, seguido de Angel Mullor (Club Ajedrez El Rey) y Mateo Strukov (Club Ajedrez Roquetas)

Todos jugadores de estas categorías base recibieron su medalla conmemorativa del evento, y también emotivos mensajes de ánimo por parte de la organización, para que sigan practicando y creciendo como ajedrecistas. Por su parte, el concejal de Deportes y Tiempo Libre, José Juan Rubí, quiso agradecer a la organización, colaboradores y participantes, “el importante esfuerzo realizado para sacar adelante, un año más la cita ajedrecística más importante de Andalucía”, en unas circunstancias especialmente difíciles.