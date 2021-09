Amat informa a los vecinos de Aguadulce sobre las obras en Muñoz Seca

Los vecinos de Aguadulce Norte tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los detalles y todas las dudas que pudieran plantearse del proyecto de mejora y adecuación de la Avenida Pedro Muñoz Seca. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha querido esperar a que se reanudara el tráfico en la carretera de El Cañarete y finalizase el periodo de vacaciones para dar el pistoletazo de salida a estas esperadas obras, que supondrán una transformación y modernización de la zona.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destaca la importancia de que los vecinos conozcan este proyecto y, asegura que “tal y como me comprometí con los vecinos, me he reunido con ellos para que puedan plantear todas las dudas que puedan tener porque somos conscientes de las molestias que provoca una obra de esta envergadura”. El alcalde roquetero se muestra convencido de que este proyecto “va suponer una transformación y un embellecimiento de Muñoz Seca, sé que las obras son muy molestas, pero son necesarias”, señala Amat. El regidor explicó a todos los vecinos que se interesaron por acudir a este encuentro informativo que este proyecto se va a llevar a cabo en cuatro fases “para causar las menores molestias posibles a residentes, establecimientos hosteleros y demás servicios”.

"Este proyecto va a suponer una transformación y un embellecimiento de Muñoz Seca, sé que las obras son muy molestas, pero son necesarias”

El proyecto de remodelación de la Avenida Muñoz Seca tiene como objetivo principal la ordenación del tráfico, los aparcamientos, y una mejora de la accesibilidad peatonal. La actuación, que se divide en un total de cuatro fases, contempla desvíos alternativos destinados, única y exclusivamente, a los residentes de la zona. Por esta razón, se ha previsto la construcción de una glorieta en la intersección con la calle Turina para reorganizar el tráfico en este punto concreto, que en ciertos momentos es de gran intensidad.

Además, se habilitarán carriles de 3,5m de doble sentido de circulación, se mejora toda la pavimentación y acerado, se sustituirán todas las redes de abastecimiento y saneamiento y se renovará la iluminación con tecnología LED, entre las principales actuaciones contempladas en el proyecto.

La obra también contempla la construcción de un parque en la zona norte con tres niveles. En la parte superior, está previsto una plaza con juegos infantiles, mobiliario urbano y zonas de ocio. Los otros dos niveles inferiores, se destinarán a plazas de aparcamiento perfectamente iluminadas y ordenadas. Con esta intervención, se pretende mejorar el espacio público del entorno del Palacio de Congresos y Exposiciones, manteniendo su uso como aparcamiento público y dotándolo de nuevos espacios para el disfrute de los vecinos de Aguadulce y todo los visitantes que acuden a la zona.