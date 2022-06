Los cinco graves problemas de los Juzgados de Roquetas: "la carga de trabajo es inasumible"

El presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Miguel Columna, ha expuesto este viernes los principales problemas que acucian al partido judicial de Roquetas de Mar, en la presentación de la memoria del mismo correspondiente a 2021. Columna pone sobre la mesa hasta cinco principales asuntos que convierten a la carga de trabajo que asume dicho partido en “inasumible”, según sus propias palabras.

Junto a Columna, han comparecido el Juez Decano de Roquetas de Mar, Francisco Martín Huete, y el juez del juzgado 5 del mismo partido judicial, Claudio García.

"No se entiende que el partido judicial más complicado de la provincia no tenga una sede del ministerio fiscal. El Ejido y Huércal-Overa la tienen. No es de recibo que el de Roquetas no tenga una sede del Instituto de Medicina Legal"

“Es un partido que tiene una alta litigiosidad. De media, cada juzgado de Roquetas incoa 944 diligencias previas, considerando que desde 2015 solo se registran las diligencias previas que tienen autor conocido, no como antes, que todas quedaban registradas”, expone Columna, quien recuerda que todas estas diligencias “necesitan un trabajo del juzgado, y algunas de ellas con una especial complejidad”.

El número de asuntos civiles abordados por los seis juzgados roqueteros en 2021 fue de 1.162 de media por cada juzgado. “Es un número que nos preocupa de forma considerable, porque son datos absolutamente inasumibles”.

En el ámbito penal, abunda el presidente de la Audiencia Provincial, “existen una gran cantidad de diligencias que se incoan por delitos contra la salud pública, esencialmente por las plantaciones de marihuana y el tráfico de hachís”. Y es que, reconoce Luis Columna, “hay un gran problema con los inmuebles desocupados y la ocupación de los mismos por algunos grupos organizados, que suponen un número de diligencias, con entrada y registro semanal, que podemos decir que son tres o cuatro a la semana, con la dificultad que tiene la investigación de estos hechos, que terminan con unos expedientes en algunas ocasiones de 10 o 12 tomos de investigación”. También hay que tener en cuenta, añade, que “la presión policial en el Campo de Gibraltar ha hecho que muchos de estos grupos organizados se hayan venido a la población de Roquetas”. Al hilo, considera que “944 diligencias previas por juzgado son muchísimas, y muchas de ellas de especial complejidad”.

Y no está mejor, ni mucho menos, el asunto de la saturación de trabajo en materia civil. “Es una materia muy complicada, especialmente por el número de procedimientos ordinarios que tenemos, que son los más complejos. Siempre que se superen los 1.000 asuntos por juzgado y año es algo que nos tiene que preocupar, porque es inasumible”. Y, en efecto, esta cifra se supera con creces en Roquetas. “Es una cuestión que se repite en los últimos años. En 2017 Roquetas tenía 825 asuntos civiles, pero desde 2018 se acerca a los 1.000, con 935; y en 2020 y 2021 los supera de forma considerable”.

Más personal, una de las soluciones

A estos dos importantes problemas se le une un tercero, según el análisis de la referida memoria del partido judicial. “No tenemos la misma plantilla en los seis juzgados. No puede ser que no tengamos una plantilla homogénea en todos los juzgados, con un mínimo de 2 gestores, 4 tramitadores y 2 personas de auxilio judicial, para que dentro de esas posibilidades se pudiera llevar de una forma digna todo lo referente a la tramitación de asuntos civiles”.

"Existen una gran cantidad de diligencias que se incoan por delitos contra la salud pública, esencialmente por las plantaciones de marihuana y el tráfico de hachís; y hay un gran problema con los inmuebles desocupados y la ocupación de los mismos por algunos grupos organizados"

Este problema es conocido por la Junta, la administración con competencias en Justicia, expone Columna, quien reconoce que “tenemos el compromiso de que van a estudiar este déficit de plantilla”. La tónica es la misma en el servicio común de notificaciones. “Es esencial que tengamos nombrado un letrado de la administración de justicia que se dedique de forma exclusiva a dicho servicio, de forma que sea efectivo en toda su tramitación”.

“En un partido judicial como el de Roquetas, con más de 100.000 habitantes, una plantilla de solo 8 funcionarios en el servicio común, los mismos que cuando se creó que solo había tres juzgados, no puede asumir la carga de trabajo y de reparto, notificaciones, embargos… que requiere el partido judicial”, abunda el presidente de la Audiencia de Almería

El cuarto de los problemas graves recogidos en el documento tiene que ver con la saturación en el Registro Civil. Columna pide que se abra por las tardes al menos durante tres horas, de forma que “podamos atender a los ciudadanos y que todo el retraso que llevamos mejore, y la atención sea correcta”. Los registros civiles “en muchas poblaciones de Almería están saturados y se necesita, como se hizo hace unos 10 años un autorrefuerzo de los funcionarios que nos permita abrir por las tardes”.

Y el quinto gran déficit apuntado para el partido judicial de Roquetas es el incremento de categoría de los juzgados. “Es absolutamente necesario, y también para el partido judicial de El Ejido, que estos juzgados sean de segunda categoría, que sean servido por magistrados. Con esto lograremos la estabilidad de sus titulares en los juzgados. En el último año cuatro juzgados han cambiado de titular, y llevaban macrocausas de delitos contra la salud pública, que el nuevo titular ha tenido que estudiar desde el principio a su llegada”.

“Y algo que es esencial y muy sencillo, y que nos diferencia con otros partidos judiciales, como El Ejido o Huércal-Overa”, explica Luis Columna, es que “no se entiende que el partido judicial más complicado de la provincia no tenga una sede del ministerio fiscal. El Ejido y Huércal-Overa la tienen. No es de recibo que el de Roquetas no tenga una sede del Instituto de Medicina Legal. La tramitación de los procedimientos sería mucho más rápida. Permite tanto la atención a los ciudadanos como la celeridad en la instrucción e investigación de los procedimientos”.

Además, Luis Columna no quiso “dejar pasar que estamos en unas instalaciones que son dignas, lo tenemos que reconocer, pero estamos en 2022, y en 1987 ya se hablaba de nuevas sedes judiciales. Es hora de que en Roquetas, como ocurre en El Ejido y ya ha empezado en Huércal-Overa, se construya una Ciudad de la Justicia donde se puedan albergar todas las instalaciones de los juzgados, sede de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal.