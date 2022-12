Al Langui no le digas que no se puede

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la delegación de Servicios Sociales y Familia,ha organizado una charla-conferencia en la que ha participad Juan Manuel Montilla, más conocido como El Langui. Se trata de una iniciativa que se ha celebrado en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar bajo el lema “Se buscan Valientes: A mí no me digas que no se puede”.

El polifacético artista, conocido por su grupo de música La Excepción y ganador de dos premios Goya por la película ‘El truco del manco’, ha ofrecido una conferencia a jóvenes procedentes de diferentes institutos del municipio roquetero.

Durante la charla, el madrileño ha concienciado a los jóvenes asistentes cómo afrontar situaciones tan delicadas como el bullying escolar. El Langui ha incidido sobre todo en “concienciar a la sociedad” y no solo a la víctima o al agresor ya que “se trata de un problema de todos”.

Al final del encuentro, los alumnos han tenido una ronda de preguntas en el que han mostrado a El Langui sus inquietudes más personales como su afán de superación y resiliencia ante las adversidades. Además, el artista ha reconocido que su principal fuente de inspiración para dar estas charlas son los niños y jóvenes que “pueden estar sufriendo en silencio”, ha concluido.

Los institutos que han ocupado los asientos de la Escuela Municipal han sido el IES Turaniana, IES Mediterráneo, IES El Parador, IES Algazul, IES Portocarrero, Albayyana, además de la Asociación A.I.D.A y Alumnos del Taller de Salud Mental y asociaciones interesadas.

De esta forma, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, desde la Delegación de Familia, continúa apostando por asegurar la inclusión y una mejor convivencia entre todos los miembros que conforman la comunidad educativa a través de este tipo de actividades.