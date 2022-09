Roquetas aprueba de forma provisional la modificación del PGOU que permitirá flexibilizar el desarrollo de suelo agrícola

El pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado de forma provisional la innovación que permitirá la modificación del artículo 3.26 recogido en el actual Plan General de Ordenación Urbana que regula las actuaciones posibles en suelo no urbanizable. Una vez aprobada en sesión plenaria esta innovación será trasladada a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística de Almería, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

El concejal de Agenda Urbana, José Luis Llamas, ha explicado durante su intervención que “esta innovación es una demanda del sector hortofrutícola que, al mismo tiempo, supondrá un beneficio para el tejido socio-económico para el municipio”. “Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se pretende armonizar la legislación, que la normativa local en el Poniente almeriense esté en igualdad de condiciones, para que Roquetas de Mar tengan las mismas oportunidades que el resto de municipios colindantes”, detalla Llamas.

Llamas recuerda que la actual normativa establece una parcela mínima de 15.000 m2 para cualquier actuación con una y una edificabilidad máxima de 1.500 m2, lo que supone una ocupación máxima del 10%. Con la innovación propuesta, en función del uso permitido, la dimensión de la parcela mínima exigida se establece en 10.000 m2, 5.000 m2, 2.500 m2 o se fija en la parcela existente, ya que la parcela mínima prevista en el artículo 3.26 de 15.000 m2 no encaja con la estructura parcelaria existente y “resulta excesiva para la relación de usos e instalaciones permitidos”.

El concejal ha asegurado que la intención del equipo de Gobierno es adecuar las condiciones de las actuaciones posibles en el suelo no urbanizable agrícola para resolver una problemática real y ya existente, como son las instalaciones y actividades implantadas anteriores al PGOU de 2009, totalmente consolidadas y, en funcionamiento, pero que “ya superan el límite máximo de edificación establecido, lo que impide cualquier ampliación”.

La aprobación de este punto ha salido con los votos a favor del PP, de Vox, Ciudadanos del concejal no adscrito, Francisco Barrionuevo, la concejal no adscrita, Lourdes García Garzón, la concejal no adscrita, Ana Belén Fuentes Ledesma, el concejal no adscrito, José Andrés Montoya y, la abstención de PSOE y IU.