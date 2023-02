El PP propone que el Hospital de Roquetas lleve el nombre de Gabriel Amat

El parlamentario andaluz del PP Juan José Salvador ha sugerido este jueves ante la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, en el Pleno del Parlamento de Andalucía que el nuevo centro hospitalario de Roquetas de Mar (Almería), cuyas obras de ejecución se sitúan ya "al 50 por ciento", lleve el nombre del alcalde del municipio, Gabriel Amat (PP).

"El hospital es tan real ya que lo único que le faltaría sería llevar el nombre del alcalde, y ahí lo dejo", ha manifestado el diputado autonómico 'popular' durante su intervención en una pregunta parlamentaria en la que ha señalado los "15 años de reivindicaciones" del regidor, "luchando y defendiendo la construcción de un hospital público en Roquetas de Mar".

La propuesta manifestada por Salvador, quien también fue concejal en el Ayuntamiento roquetero antes de iniciar su etapa como parlamentario, ha levantado un cierto revuelo entre los diputados autonómicos de otras formaciones, ante lo que la propia consejera ha reconocido la implicación tanto del primer edil como del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"Lo ha dicho muy bien, gracias al alcalde de Roquetas y al presidente de la Junta, un hospital que era de campaña, otro de los que ustedes tenían de campaña, que prometían campaña tras campaña, pues ya no es de campaña, es una realidad", ha contestado García dirigiéndose hacia la bancada socialista antes de destacar la inversión de 35 millones de euros destinada a la construcción de la infraestructura sanitaria.

La titular andaluza de Salud ha hecho un repaso por los trabajos que se ejecutan para dotar al municipio de un centro hospitalario de 53 habitaciones, 27 consultas externas, 15 salas de exploración, hospital de día, urgencias, boxes individuales para atención infantil y de mayores, área quirúrgica con cuatro quirófanos, área de diagnóstico, zona de rehabilitación, un centro de salud con 17 consultas estándar y con cuatro de pediatría, así como áreas no asistenciales.

En este sentido, ha afeado que desde el PSOE se trasladara su implicación para hacer que hospitales como el de Roquetas de Mar "fuera público" cuando "no tenían ni los terrenos" porque bajo el gobierno andaluz socialista "no habían pedido ni la cesión" de los mismos. "No habían hecho nada, ¿cómo consiguieron que fuera público?", se ha cuestionado la consejera.

Una realidad con el PP en el gobierno

El parlamentario por Almería ha ensalzado el trabajo del Gobierno andaluz desde el cambio de gobierno, ya que durante 15 años de gobierno socialista no se obtuvo "ningún tipo de respuesta" mientras que "en cuatro años y medio, el hospital va a ser una realidad" con el PP al frente de la Junta.

"Con usted, tenemos una gran oportunidad para seguir mejorando la sanidad pública y pocas personas conocen mejor que usted la sanidad", le ha dicho Salvador a la consejera, a la que ha recordado las reivindicaciones con "reuniones, viajes y propuestas" del alcalde de Roquetas de Mar para que se diese un nuevo servicio a esta zona del Poniente, con una cobertura sanitaria específica a 150.000 habitantes de Roquetas de Mar, Vícar, La Mojonera, Enix y Felix. "Gracias a Juanma Moreno y a Gabriel Amat, el hospital ya es una realidad, y va a serlo porque el PP es el partido de la sanidad pública", ha aseverado