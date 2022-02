José Juan Rodríguez se ofrece a "dar una clase gratuita" al PSOE de Roquetas sobre fondos europeos

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, José Juan Rodríguez, lamenta las críticas vertidas por el PSOE tras la publicación, por parte de la Secretaría de Transportes y Movilidad, de la resolución de la concesión de ayudas para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Transformación y Resilencia.

Rodríguez señala que “tras las declaraciones realizadas por el portavoz del PSOE, Manolo García, muestro mi disposición a dar una clase gratuita a los concejales del PSOE para que amplíen su conocimiento sobre el proceso de gestión y solicitud de ayudas, ya que confunden de forma reiterada en cada una de sus intervenciones la denominación, el sentido y el significado de los Fondos”.

"Vamos a seguir trabajando y peleando por conseguir el mayor número de ayudas posibles para hacer realidad proyectos vitales para el desarrollo de nuestro municipio, como siempre hemos hecho"

El portavoz del equipo de Gobierno recuerda que “Roquetas de Mar ha sido una de las ciudades españolas que más ayudas por habitante ha recibido desde el año 2015”. “Desde 2015 hasta el año 2021 hemos recibido cerca de 22 millones de euros en subvenciones, a lo que hay que sumar las ayudas recibidas a través de los planes de empleo que alcanzan un importe superior a los 5 millones de euros”.

Por otro lado, Rodriguez desmiente al portavoz socialista cuando manifiesta que Roquetas de Mar ha sido uno de los pocos municipios que no ha conseguido estas ayudas. De hecho, el portavoz aclara que en esta primera convocatoria de subvenciones se han concedido 174 ayudas de las 422 ciudades mayores de 20.000 habitantes que han podido solicitarlos. “El señor García, ya no sólo confunde o miente, que sería más grave, sobre los Fondos, es que además no sabe ni quién podía solicitarlos”.

Más solicitudes de fondos José Juan Rodríguez anuncia que se han solicitado dos fondos Next Generation más y “confía en que estas dos propuestas presentadas recientemente salgan adelante . En concreto, el proyecto de modernización y gestión sostenible del Teatro Auditorio; y la petición de subvención para la adquisición del quinto contenedor, el denominado “marrón” destinado a materia orgánica”.

De cualquier forma, desde el equipo de Gobierno dejan claro que “vamos a seguir trabajando y peleando por conseguir el mayor número de ayudas posibles para hacer realidad proyectos vitales para el desarrollo de nuestro municipio, como siempre hemos hecho, es más estos fondos que ahora no se han aprobado se convocan de nuevo en 4 meses, y esperamos que el PSOE de Roquetas deje ya el ir contra todo y contra todos, y apoye de forme desinteresada los fondos que se soliciten, algo que por ahora no ha hecho jamás en beneficio de nuestra ciudad porque no lo cierto es que no le importan los vecinos, sólo buscan aprovecharse de noticias que van contra la ciudad para sacar redito político”.