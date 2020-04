Trabajos no esenciales

Aquellos trabajos que no se consideran esenciales, como los servicios de pintura, todavía no han retomado su actividad y lo harán más adelante. Sin embargo, se han puesto a disposición de Protección Civil para colaborar en las tareas de voluntariado que se están llevando a cabo. El reparto de comida o hacer la compra a aquellas personas que no pueden salir de casa porque forman parte de los grupos de riesgo son algunas de las labores que se están desarrollando.