Un salto para Roquetas con su flamante nueva lonja

La nueva lonja del puerto pesquero de Roquetas de Mar es ya una realidad "a falta de remates", en palabras del presidente de la Agencia Pública Andaluca de Puertos, Rafael Merino, presente este viernes en la inauguración oficial de las instalaciones, que han supuesto un esfuerzo inversor de 3 millones de euros para el Gobierno andaluz. Los consejeros almerinses de Agricultyra, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Crespo; y de Sostenibilidad y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, han dado el pistoletazo de salida a la infraestructura junto al alcalde roquetero, Gabriel Amat, feliz por una nueva "promesa cumplida" del "gobierno de Juanma Moreno".

"Veníamos pidiendo esto desde hace mucho tiempo, pero no nos daban soluciones; y hoy en cambio, esta terminado e inaugurado. Son compromisos que se hacen y se cumplen", expresa el alcalde roquetero en clara alusión a la "diferencia" entre el gobierno actual en la Junta y el anterior del PSOE. "Yo estoy acostumbrado a los compromisos que no son verdaderos ni son serios, y sin embargo llega un Gobierno a la Junta de Andalucía, el del Partido Popular, que cuando dice una cosa se cumple", añade Amat, quien recuerda que obras de este tipo "no son ni para el presidente ni para los consejeros, ni para el alcalde ni los concejales, son para los ciudadanos, que se merecen el respeto de las personas que tenemos la responsabilidad de dar servicios". Al hilo, el regidor nombra inversiones millonarias como "el hospital, las obras de la depuradora para el aprovechamiento de aguas terciarias o la gran tubería de 14 millones de euros para el agua desalada, que son compromisos realizados, no de palabra".

El consejero Ramón Fernández-Pacheco destaca que se trata de “un proyecto de integración puerto-ciudad, que ha permitido transformar el Puerto de Roquetas de Mar y que tenga ahora unas instalaciones modernas, compatibles con el uso turístico y la actividad pesquera, acorde a sus necesidades”. En este sentido, señala que esta actuación “demuestra el compromiso de la Junta de Andalucía por hacer de los puertos autonómicos instalaciones más atractivas, competitivas y sostenibles, con el uso de placas fotovoltaicas”.

Por su parte, la consejera Carmen Crespo ha puesto en valor la importancia de las sinergias que crea esta lonja entre sector pesquero y turístico, suponiendo “una mejora para nuestro sector pesquero y, a la par, un nuevo atractivo para un municipio como el de Roquetas de Mar para el que es tan importante el turismo”. Y en este sentido destaca el importante esfuerzo inversor que está realizando la Junta para modernizar las instalaciones pesqueras en los 25 puertos andaluces donde estamos invirtiendo más de 30 millones de euros”.

Apertura de la lonja al turismo

La finalidad de las obras que la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y la de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural han acometido es atraer a la ciudadanía al puerto y ofrecer una actividad recreativa y productiva con diferentes equipamientos y mejorando la conexión con el sistema de espacios públicos municipal, planteando el máximo aprovechamiento de la lámina de agua y localizando usos auxiliares y complementarios a la actividad náutico-recreativa y pesquera siendo, además, una magnífica oportunidad para la mejora y dignificación del entorno del Castillo de Santa Ana.

Se ha mejorado la conectividad del tejido urbano existente mediante la mejora de los accesos al puerto, y la mejora de las explanadas y los recorridos peatonales en el interior del mismo. Con esta actuación se han creado espacios agradables para el ciudadano, con un nuevo edificio multiusos y con la instalación de elementos de sombra, vegetación, mobiliario urbano y elementos de iluminación de alta eficiencia energética que facilitará el acercamiento de los ciudadanos al puerto, una actividad compatible con la actividad náutico-pesquera, garantizando siempre la funcionalidad en la maniobra y aparcamiento de la actividad pesquera, varadero y auxiliares.

Ejemplos de esta apertura a otros usos es la incorporación de la restauración al propio edificio de la lonja, con la puesta en marcha de un bar restaurante con envidiables vistas al puerto, o una tienda de productos relacionados con la náutica. Será la primera lonja andaluza con restaurante en su interior, tal como se ha explicado durante el acto de inauguración, en el que ha participado rafael Merino en calidad de máximo responsable de los puertos andaluces, quien ha querido agradecer "la colaboración y el comprommiso tanto del Ayuntamiento de Roquetas como de la empresa constructora, Jarquil, que ha realizado en un tiempo récord un proyecto que tenía sus complejidades".