El temporal se ceba con Zurgena: así ha quedado una casa tras caerle un rayo

La caída de un rayo durante la tarde de ayer provocó importantes daños materiales en una vivienda del municipio de Zurgena, en plena jornada de fuertes tormentas que afectaron a gran parte de la provincia de Almería.

El impacto, registrado en torno a las 18:00 horas, alcanzó directamente la chimenea de la casa, causando su destrucción total y dejando ennegrecida parte de la fachada. El tejado también sufrió desperfectos y parte de los escombros quedaron esparcidos en el exterior. Afortunadamente, no se han registrado heridos, aunque el suceso causó un notable susto entre los vecinos.

La Policía Local acordonó la vivienda como medida preventiva mientras se evalúan los daños estructurales. Según testigos, el estruendo del rayo fue tan intenso que pudo oírse en varias calles del núcleo urbano.

El incidente tuvo lugar en el contexto de una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tenía activada en la jornada de ayer jueves la alerta amarilla por lluvias y tormentas en toda la provincia de Almería, dentro del episodio de inestabilidad asociado a la dana “Alice”, la primera de gran impacto del nuevo año hidrológico.

La Aemet tiene activada nuevamente la alerta amarilla por lluvias y tormentas para este viernes 10 de octubre en la comarcas del Almanzora, Levante y Los Vélez desde las 11:00 hasta las 23:00 horas. La previsión es de tormentas durante la mañana en el interior y el Levante. En algunos puntos, las precipitaciones podrían alcanzar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

De hecho, en Zurgena, ya se registran 10 litros por metro cuadrado según los datos aportados por los pluviómetros de la Asociación Meteorológica del Sureste.