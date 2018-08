Una fuerte tormenta descarga sobre la comarca de Río Nacimiento

El norte de la provincia, especialmente la comarca de Nacimiento, sufrió en la tarde de ayer una intensa tormenta durante alrededor de treinta minutos, fenómeno que provocó una importante crecida del Río Nacimiento a su paso por los municipios de Fiñana, Abla y Las Tres villas (Doña María, Escúllar y Ocaña), que fueron los principales núcleos afectados. El fenómeno no derivó en daños materiales importante, aunque sí anego algunos caminos y complicó mucho la circulación.

Cayó mucha agua en poco tiempo y además acompañada de granizo y aparato eléctrico. "Hacía muchos años que no se veía en Las Tres Villas el Río Nacimiento con tanta agua", reseñó a este diario en la tarde de ayer su alcaldesa, Virtudes Pérez. Se da la circunstancia de que el núcleo de Escúllar disfrutó ayer del día grande de sus fiestas, sin que por suerte se tuviera que suspender ningún evento de los previstos.

El buen estado de las ramblas, limpias, ayudó a que la situación no pasara a mayores

Según las declaraciones de la regidora y de sus homólogos de estas poblaciones, la lluvia fue descargando procedente de la zona limítrofe con la provincia de Granada, en el entorno de La Calahorra y Huéneja, hasta desembocar en la Sierra de Los Filabres minutos antes de las 17:30 horas, donde llegó a descargar "granizo del tamaño de garbanzos", según explicaron los testigos, durante algunos minutos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había avisado de que las zonas de Cazorla y Segura (Jaén), Guadix y Baza (Granada) y el Valle del Almanzora y los Vélez (Almería) estaban en alerta amarilla este miércoles por tormentas y lluvias, una predicción que finalmente se cumplió.

El alcalde de Fiñana, Rafael Montes, se expresó en la misma línea que su homóloga al afirmar que desde hacía mucho tiempo que no se sufría en esta zona de la provincia una tormenta "tan fuerte" porque otras veces "la Rambla de Almería ha salido, pero no tanto". El buen estado que presentan los cauces y ramblas de estos municipios, según sus principales responsables, ayudó a que el río no acabara desbordado y que, por tanto, todo se quedara en un susto y no hubiera males mayores. Así lo explicó Rafael Montes, quien se congratuló de que "la Diputación de Almería la había limpiado hace poco y por eso el agua discurría limpia". Una rambla que, no obstante, a lo largo de la jornada de hoy habrá que adecuar de nuevo, para lo que ya ha solicitado ayuda a la institución provincial. El regidor quiso agradecer públicamente a través de este diario las llamadas de preocupación de la delegada del Gobierno en Almería de la Junta de Andalucía, Gracia Fernández, quien se puso en contacto con el responsbale municipal para ofrecerle la colaboración de la administración regional en lo que el municipio pudiera necesitar a consecuencia de la tromba de agua.