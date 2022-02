Torrecillas: "Rogelio Mena es la vergüenza de Albox"

El alcalde de Albox, Francisco Torrecillas, ha atacado al portavoz socialista del Ayuntamiento, Rogelio Mena, del que ha afirmado que "es la vergüenza de Albox" en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Torrecillas, quien ha reconocido su "respeto" por los votantes del Partido Socialista, ha asegurado que "Rogelio Mena perdió las elecciones y si hubiese tenido responsabilidad, en ese mismo instante habría dimitido", añadiendo que "todos conocemos su nula capacidad académica, pero lo que no conocíamos era su mala educación y su falta de ética y rigor".

El alcalde albojense ha apuntado que "la semana pasada, este señor tuvo un comportamiento deleznable en el Ayuntamiento hacia todos los trabajadores con los que se reunió, en especial, con una trabajadora nueva de Contratación", afirmando que "su comportamiento hacia ella fue de acoso de interrogatorio policial"

"Este señor es la vergüenza de Albox y ruego al PSOE que tome medidas, pues no es justo que por él dañen la imagen de su partido". Ha añadido que "este señor no aparece por los plenos para desarrollar su labor como representante del PSOE y sus votantes; por no venir, no vino ni al pleno ordinario de los presupuestos", indica Torrecillas.