Los vecinos de La Mojonera se hartan: manifestación para mejorar el centro de salud

A los vecinos de La Mojonera se les ha acabado la paciencia. Tras meses y meses pidiendo mejoras en el centro de salud de la localidad y no concretarse las medidas anunciadas por la Delegación de Salud, decenas de vecinos se concentraron este pasado lunes a las puertas del consultorio para reclamarlas.

“Los vecinos están cansados del ninguneo de la Junta de Andalucía en la Atención Primaria de La Mojonera, que lejos de mejorar, no ha dejado de empeorar desde que se suprimió la Unidad de Gestión independiente que había, para pasar a depender de Vícar”, ha declarado José Miguel Hernández, alcalde de La Mojonera. De hecho, “cada día muchos vecinos me trasladan ese malestar y muestran su disposición a movilizarse, por lo que desde el Ayuntamiento, una vez agotadas todas las vías de diálogo que hemos abierto con la Delegación, solo podemos ponernos de su lado y ayudar en todo lo que podamos para que la Junta escuche las peticiones del pueblo de La Mojonera”.

La protesta ha sido organizada por asociaciones de vecinos, mujeres, cáncer y varias AMPA, para reclamar una atención digna para los vecinos y vecinas de La Mojonera. “Desde el equipo de Gobierno de Tod@s estamos apoyando a la ciudadanía desde el primer momento y seguiremos haciéndolo ante unas peticiones que consideramos justas y necesarias”, insiste el regidor.

En este sentido, el alcalde de La Mojonera ha vuelto recordar, como ya hiciera durante su encuentro a finales de febrero con el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, los problemas que se están dando, tanto a la hora de conseguir cita, como en la atención de los casos urgentes. “Yo mismo he mostrado al delegado que tardaban 15 días en darme cita con mi médico, a pesar de lo que dicen las estadísticas de los tiempos de respuesta que baraja la Delegación”, ha concretado Hernández.

En cuanto a las Urgencias, el alcalde ha reiterado que no se está haciendo bien el filtro de los casos urgentes en La Mojonera, a pesar de la supuesta existencia de una Consulta de Acogida, según el delegado. “Seguimos insistiendo, y así se lo he trasladado al delegado, en la necesidad de que se revisen los protocolos para atender estos casos y se cambien si es necesario para que no se sigan dando las situaciones que nos trasladan los vecinos, de casos incluso graves que no han sido atendidos hasta que han acudido a Vícar”, ha declarado.

Hernández ha reclamado, en este sentido, que el consultorio de La Mojonera tenga ambulancias en la puerta durante su horario de apertura para el traslado de los pacientes urgentes en caso necesario. “Que la opción no sea esperar una ambulancia que puede tardar lo que tarde, o irse por sus propios medios, en caso de que algún vecino precise una atención urgente que no se pueda dar en La Mojonera”, ha pedido el alcalde al delegado.

Inicio del problema

Desde el Consistorio de La Mojonera se ha recordado que el malestar arrancó con la supresión de la Unidad de Gestión de La Mojonera, que ha pasado a depender de la de Vícar. Una decisión, que según viene denunciando, ha hecho que se priorice el municipio vecino en el reparto de recursos, recortando los de La Mojonera en caso de necesidad en Vícar. Otra de las consecuencias, que es la que más está motivando el malestar vecinal, ha sido la decisión de obligar a los vecinos de La Mojonera a desplazarse a Vícar ante una urgencia, incluso durante el horario de consulta de su centro de salud, con casos incluso graves que han tenido que desplazarse del centro de salud de La Mojonera al de Puebla de Vícar por sus propios medios para poder ser atendidos, con la consiguiente pérdida de tiempo y riesgos.