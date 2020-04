Vélez-Rubio destinará parte de su presupuesto para fines de urgencia social

Información, coordinación y respuesta inmediata ante sus vecinos. Son las principales máximas con las que se está actuando desde el Ayuntamiento de Vélez Rubio desde que se decretara el Estado de Alarma, ante el avance de contagios por coronavirus en España. Desde la tenencia de Alcaldía que lidera Vicente García Egea se ha coordinado actuaciones y protocolos dirigidos a proteger la salud de los vecinos, trabajadores sanitarios, empleados de las distintas residencias que existen en la localidad o personal de las Fuerzas de Seguridad. “Desde un primer momento, hemos mantenido una fluidez de comunicación a través de la web corporativa y de las redes oficiales del Ayuntamiento. Hemos ido ofreciendo información sobre todas las medidas preventivas que se debían adoptar, los hábitos de higiene, limpieza de superficies, protección individual y la prestación que se ofrecía desde el Consistorio en diversas materias”.

Aprovechando su formación como farmacéutico, García Egea ha elaborado un informe dirigido a la población sobre los riesgos, medidas preventivas e higiénicas. Unido a éste, otro focalizado en consejos y dudas más frecuentes para toda la población.

Por otro lado, el primer teniente de Alcaldía ha subrayado el “contacto diario y continuo” con empresas del sector turístico, de alojamientos rurales, tanto con empresarios españoles como de otros países establecidos en el municipio. “También, desde el Área de Promoción Económica estamos cada día en conexión con la asociación de empresarios, de comercios y asociaciones turísticas para trasladarles todos los aspectos que influyen en su desarrollado, aprobados en este decreto del Estado de Alarma”, ha detallado.

ACCIONES ECONÓMICAS

El edil responsable del Área de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Empresa del Ayuntamiento de Vélez Rubio ha subrayado que en los Presupuestos de 2020 se determinó un fondo de contingencia de un 0,5 por ciento de los gastos no financieros, “que será utilizado para fines de urgencia social”. García Egea ha aclarado que esta aplicación se realizaría por modificación presupuestaria y “manteniendo siempre los objetivos de estabilidad presupuestaria”. “Tenemos intención de llevar a cabo una ampliación de crédito, medida que trataremos en Junta de Gobierno, con el objetivo de aumentar el presupuesto para emergencia social, ayuda económica familiar, personas tuteladas y servicios sociales”.

De esta manera, ha aclarado que “es cierto que contamos con una situación de partida adversa, que es la adhesión de nuestro Ayuntamiento al Plan de Ajuste para el Pago a Proveedores y de limitación de deuda, para lograr una estabilidad presupuestaria”. Sin embargo, ha resaltado que “esos planes de ajuste están produciendo un superávit que nos permite utilizarlo, junto a ese fondo de contingencia, para los temas de emergencia social que están surgiendo y ante los que ahora debemos responder con celeridad y efectividad”.

Otro de los puntos en los que ha hecho hincapié es uno de los aspectos que redunda en el superávit presupuestario. “Cuando se estableció el acuerdo PP y Cs para configurar este Gobierno, ratificamos que no hubiese ningún liberado. Algo que se daba por primera vez en la historia de este Ayuntamiento. Un factor que también ayuda a mantener esa demasía presupuestaria”.

“Las tasas por ocupación pública que se cobran a establecimientos hosteleros sólo se ejecutan en los periodos de ocupación, por tanto, ahora no se está cobrando a ningún establecimiento”, ha aclarado García Egea. “De la misma manera que no se está cobrando a vendedores de los mercados en vía pública y se estudiará la compensación de tasas y precios públicos de servicios no prestados por el Ayuntamiento durante el Estado de Alarma”. Para el primer teniente de Alcaldía de Vélez Rubio “tenemos por delante un periodo en el que tenemos que estudiar medidas efectivas que nos permitan una pronta recuperación económica y social”.