Alfonso García, alcalde de Vera: "La nuestra es una de las Ferias más importantes de Almería"

Comienzan las fiestas patronales de Vera en honor a San Cleofás y lo hacen con un programa de actividades que, a buen seguro, no va a dejar indiferente a nadie. Conciertos, propuestas infantiles e iniciativas de carácter religioso se intercalarán a lo largo de los próximos cinco días para hacer las delicias de vecinos y visitantes.

Alfonso García, alcalde de la localidad veratense, ha atendido a Diario de Almería en las vísperas de los festejos para expresar sus impresiones acerca de una Feria que, dice, es una de "las más importantes de la provincia de Almería".

- Alcalde, el comienzo de las fiestas patronales de Vera en honor a San Cleofás es ya inminente. ¿Cómo afronta su localidad estos festejos?

- Con mucha ilusión, ya que los días grandes en Vera son fechas muy señaladas para todos los veratenses. La nuestra es una de las Ferias más importantes de toda la provincia y viene gente de todos los pueblos. La afrontamos con ilusión y con mucha responsabilidad.

- Son los primeros que vivirá como alcalde. ¿Son por ello más especiales si cabe?

- Por supuesto que va a ser un año especial. Estos son unos días muy especiales que siempre he vivido entre amigos y en familia y esta vez lo viviré desde una perspectiva diferente, acompañando a nuestro pregonero, a las Reinas de las Fiestas... Seguro que son muy emotivas y las recordaré siempre.

- Una de las novedades que se incluyen este año es una reestructuración del Recinto Ferial para mejorar el flujo de personas y dotar a las casetas de una mejor ubicación. ¿En qué ha consistido esa reorganización y cómo de importante va a ser para vecinos y visitantes?

- El año pasado y el anterior pudimos comprobar que el Recinto Ferial se nos estaba empezando a quedar pequeño porque cada vez más gente quiere venir a disfrutar de nuestras Fiestas. Lo que hemos hecho este año es unificar las casetas que tenemos de obra y las carpas que vamos a instalar de distintos restaurantes y bares del municipio.

- Se ha elaborado un programa de festejos pensado para todos los gustos y edades. ¿Cuáles van a ser las citas ineludibles para su pueblo?

- Creo que una de las citas destacadas del programa es la gran corrida de toros que vamos a llevar a cabo. En Vera hay una gran tradición taurina y, además, contamos con una de las Plazas de Toros más antiguas de Andalucía, así que siempre tratamos de contar con un gran evento para estas fechas. Los diestros van a ser Sebastián Castella, Daniel Luque y Juan Ortega, que son algunas de las principales figuras del momento, así que esperamos no defraudar.

- También se ha previsto un gran programa de conciertos, con figuras como Andy y Lucas y Seguridad Social. Es importante que artistas de renombre como estos hagan parada en Vera, ¿no es así?

- Hemos querido contar con conciertos para todos los públicos, que gusten a la mayoría de vecinos y visitantes. En este caso tenemos a Seguridad Social, el viernes, Andy y Lucas, el sábado y Fórmula Abierta, que amenizará la jornada inaugural de este jueves. Tampoco podemos olvidar el resto de actividades más nuestras como la corrida de cintas, la tradicional cabalgata de carrozas o el desfile de gigantes y cabezudos.

- Destacó en la presentación de la Feria que esta edición se ha preparado con tiempo. ¿Qué va a implicar haber podido trabajar con ese margen?

- Creemos que esta buena planificación va a conllevar que todo salga mucho mejor y, en consecuencia, que vecinos y visitantes puedan disfrutar más de todas las actividades. El tradicional libro de fiestas que siempre hacemos y que recoge lo más destacado del año lo teníamos ya hecho y presentado a finales de agosto, al igual que todo el programa. Esto nunca había ocurrido y para nosotros es muy importante trabajar con tiempo porque, entre otras cosas, las contrataciones pueden hacerse con más margen y los feriantes tener sus respectivas parcelas ya adjudicas. Me gustaría reconocer y poner en valor el trabajo de la concejala Antonia Marín, cuyo ímpetu, fuerza y carácter ya se están notando.

- El lunes, día de San Cleofás, será la última jornada de fiestas. ¿Cómo va a honrar Vera a su patrón?

- La misa y la posterior procesión son momentos muy especiales. El pueblo de Vera nos unimos a nuestro patrón en el fin de fiestas y le pedimos que nos cuide, nos proteja y que, al menos hasta el año que viene, sigamos lo mejor posible. Son momentos también en los que pensamos mucho en las personas que nos faltan y de mucha intensidad en los que los veratenses nos echamos a la calle para honrar con fervor a nuestro patrón.

- Son estas una de las fiestas patronales más destacadas de la Comarca. ¿A cuánta gente esperan recibir en el municipio, sobre todo en los días grandes?

- Son miles y miles de personas las que pasan por nuestro Recinto Ferial El Palmeral. Vera es un referente gastronómico y los bares y restaurantes del municipio se llenan durante estos días porque la Feria no se vive solamente en El Palmeral, sino en el casco histórico.

- Sálgase ahora de su labor como alcalde y hábleme ahora a nivel personal. ¿Cómo vive Alfonso García las fiestas patronales de su pueblo?

- Desde hace un par de años soy padre y todo ha cambiado mucho. Normalmente he disfrutado de la Feria saliendo con amigos a tomar algo, pero es cierto que ahora afronta unas fiestas mucho más familiares donde me gusta llevar a mi hijo al desfile de gigantes y cabezudos, a los primeros cohetes que marcan el inicio de las Fiestas, a la corrida de cintas, aunque aún es muy pequeño y no puede montar en bici, pero me gusta que ya vaya viviendo este ambiente. En definitiva, ha cambiado mi perspectiva personal y suelo disfrutar con los míos, aunque siempre se saca un rato para poder tomar algo con amigos y disfrutar de los conciertos y del resto de actividades.

- Para terminar, alcalde, un mensaje para todas aquellas personas, veratenses y visitantes, que van a vivir a partir de este jueves cinco intensos días de fiesta.

- Que aparten un poco sus preocupaciones diarias, que traten de divertirse, de disfrutar y de tener reencuentros con aquellas personas a las que no han visto durante el año y, sobre todo, hago un llamamiento para todos los vecinos de los pueblos limítrofes y de la provincia para que vengan a conocer nuestro municipio y su acogedora gente que, no me cabe duda, va a recibir a los visitantes para que lo pasen lo mejor posible.