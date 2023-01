Los comercios de Vera respaldan los Bonos al Consumo impulsados por el Ayuntamiento

La Asociación de Comercios de Vera ha querido manifestarse y dejar su opinión sobre los Bonos al Consumo ante las noticias publicadas recientemente en varios medios de comunicación. La organización sostiene que los Bonos al Consumo, que acumulan a sus espaldas ya tres ediciones, son un gran éxito para impulsar las ventas del comercio del municipio y añaden que han animado de forma considerable las ventas de todos los negocios locales.

Asimismo, recalcan que esta iniciativa da cumplimiento a los siguientes objetivos: incentivar la compra en el comercio en del municipio, reduciendo así la compra online y en los grandes centros comerciales que están fuera de la comarca; no solo consigue que los vecinos de Vera consuman, sino que muchos otros consumidores de pueblos vecinos están usando dichos bonos, por lo que atrae nuevas ventas que de otra manera no se hubieran realizado; al conseguir que la gente salga a la calle a disfrutar y consumir en los comercios locales, se realizan muchas otras ventas que no están dentro del bono consumo, como en gasolineras, bares y restaurantes, entre otros muchos ejemplos.

La Asociación de Comercios de Vera argumenta que a estos Bonos pueden adherirse todos los negocios de la localidad que así lo deseen, por lo que si hay establecimientos que no lo han hecho, apunta, ha sido por decisión propia, pero aún así se benefician de la mayor actividad comercial existente en el municipio.

Por lo tanto, dentro de las actividades que se han llevado a cabo para dinamizar el Comercio de Vera, esta es la medida con más éxito y con más aceptación por parte de los comercios de la Asociación, que desea que se vuelvan a repetir tantas veces como sea posible.