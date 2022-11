Emilio de Justo y Jesús Almería, los triunfadores de la Feria Taurina de Vera

Sucedió el puente de Andalucía del año 1997. La reinauguración de su centenaria plaza de toros hizo posible disfrutar de tres tardes taurinas en Vera; y siempre al quite, la Terraza Carmona quiso poner su granito de arena en una efeméride de tal calibre. Nacieron así los Trofeos ‘Antonio Carmona’ para los triunfadores de la Feria de San Cleofás. Triunfador de aquella Feria fue Ortega Cano; y quien esto escribe aún se emociona cuando recuerda la entrega de aquel I Trofeo: Ortega acudió con su mujer, Rocío Jurado y, a las 12 en punto de la noche, ya en el Día de Andalucía, se apagaron todas las luces de los comedores y la in-igualable voz de ‘la más grande’ retumbó en el silencio y la oscuridad cantando con voz desgarrada el Himno de Andalucía. Quienes estábamos allí lo recordamos aún, 25 años después.

Mucho ha llovido desde entonces, aunque menos de los que desearíamos para ver más ‘remediao’ el cercano pantano de Cuevas. En las XXV ediciones ya celebradas, los prestigiosos Trofeos taurinos los mejores toreros, novilleros, rejoneadores, subalternos, toros, picadores, artistas... lo lucen con orgullo en sus vitrinas. Los tienen, entre otros, los maestros Ortega Cano, Jesulín, Pepín Liria, Curro Vivas, Finito, El Fandi, El Cordobés, Perera y Paco Ureña; los banderilleros Carmelo García, El Pere, Ecijano, Curro Molina y los almerienses Blas y Pepe Márquez; los picadores Manuel Espinosa, Mano Dura, Paco Luna, Ruiz Román y Juan Bernal; y los rejoneadores Álvaro Montes y Diego Ventura.

Por no hacer tediosa la relación de premiados, acabaremos este suscinto repaso a los 25 años de historia de los Trofeos ‘Antonio Carmona’ con cinco otorgados a otras tantas Trayectorias Ejemplares: el programa de Canal Sur ‘Toros para todos’, el Club Taurino Veratense, el doctor Diego Morata, el aficionado Salvador Jerez y el recordado José Antonio Ruiz Marqués. Repito que no son éstos todos los premiados sino un selecto ramillete de ellos.

Como anécdota, digamos que algún año no se han fallado los Trofeos: no hubo toros por la lluvia 2008, 2009 y 2014; y por ‘irregularidades’ 2018, amén de los dos años de pandemia en que no hubo festejos taurinos; eso sí, las Jornadas Gastronómicas del Toro Bravo en la Cocina no dejaron de celebrarse e incluso algunos años complementadas con conferencias y mesas redondas nocturnas. ¡Qué tiempos aquellos!

Y llegamos a la edición de este 2022, los XXVI Trofeos ‘Antonio Carmona’. Tras dos años de ausencia por la pandemia, se han recibido con ganas; la prueba es el lleno absoluto que presentaban los salones de Terraza Carmona, a lo que aludimos en otro apartado. Cinco fueron los premios entregados este año tras los postres de las Jornadas Gastronómicas: Trayectoria Ejemplar: José Manuel García Jere; Mención Especial: la empresa Taurolorca; Mejor Toreo a Caballo: el rejoneador Diego Ventura; Mejor Faena del Festejo de julio: el almeriense Jesús Almería; Triunfador de la Feria de San Cleofás 2022, el cacereño Emilio de Justo.

Los premiados Jesús Almería, Emilio de Justo y Diego Ventura desorejaron a los toros

Recordemos que Jesús Almería realizó una faena sobresaliente a su primer toro del festejo del 16 de julio, la premiada, y le cortó las dos orejas. También dos orejas fue el premio que obtuvo Emilio de Justo de su primer enemigo de la ganadería de Zalduendo la tardel 24 de septiembre tras una excelente faena de muleta. E idéntico reconocimiento tuvo el toreo a caballo del rejoneador Diego Ventura la tarde siguiente con un toro de Los Espartales, en un festejo en que planeó la lluvia toda la tarde. Fue acabar y se abrieron los cielos para soltar agua sobre Vera. En el acto de ayer no pudieron estar presentes De Justo ni Ventura por compromisos profesionales aunque enviaron sendos comunicados asegurando que los recogerán personalmente apenas sus agendas lo permitan.

Las XXVI Jornadas Gatronómicas del Toro tuvieron broche de oro

Punto y final a las XXVI Jornadas Gastronómicas del Toro Bravo en la Cocina con idéntico cartel de los mediodías anteriores en lo comedores de Terraza Carmona: ‘no hay billetes’ o ‘mesa’, para ser exactos. Ello quiere decir que los hermanos Carmona comenzarán hoy mismo las gestiones para celebrar las XXVII Jornadas. Mi compañero Víctor Visiedo les ha informado, siempre con acierto, de lo acaecido los dos primeros días; vamos con el tercero y último.

Cinco han sido los restaurantes españoles que se han dado cita para poner broche de oro a estas Jornadas: Casa Rafael, que presentó un suculento plato de ‘Terrina de novillo de Grana y Oro’; El capricho de los Torres que ofreció una ‘Ensalada de toro de lidia en escabeche a la toledana; El Churra, con su ‘Chamón de res brava a baja temperatura con crema de calabaza totanera’; Casa Abilio, elaboró un plato de largo nombre: ‘Steak tartar trufado de novillo de lidia en tempura sobre mayonesa de especias, tierra y un velo de remolacha’.

Evidentemente, el broche de oro gastronómico tenía que venir de manos de la entidad orgnizadora, la veratense Terraza Carmona, cuyo chef, Antonio, creó un plato también de intrincado nombre: ‘Entraña de eral confitada en Aove y hierbas aromáticas con espárragos, jamón ibérico y reducción de su jugo’. ¿Hubo postre o todo era toro? Pues sí, lo hubo: ‘Brounie de pistacho, helado de chocolate y nutella de pistacho’ ofrecido por El capricho de los Torres, en este caso sin toro.

¿Y con qué se regaba la plaza... o el paladar en este caso? Pues con todo lo potable: vino fino y tinto, cerveza, agua mineral, vermú, limoncello, licores, cava y café. Antaño se habría añadido ‘copa y puro’; pero aquellos eran otros tiempos; hoy el tabaco está desterrado de comedores.

La comida se celebró en la carpa que cubre la que antaño era la terraza de cine que dio nombre al complejo hostelero, debido a la gran cantidad de comensales que reservaron mesa. Tras la entrega de premios, el Ayuntamiento entregó a Terraza Carmona un obsequio por sus primeros 75 años de vida (1947-2022),y el alcalde, José Carmelo, pronunció unas emotivas palabras.